Спад на основните индекси в ранната търговия на Уолстрийт

Основните индекси на Уолстрийт се понижиха след началото на днешната търговия, след като ескалация на конфликта в Близкия изток доведе до поскъпване на петрола и засили съмненията за бързо разрешаване на кризата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се понижи с 271,67 пункта или 0,53 на сто до 51 036,12 пункта към 17:02 часа бълг. време. Индексът S&P 500 отстъпи с 29,77 пункта или 0,39 на сто до 7580,01 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite загуби 152,336 пункта или 0,56 на сто до 26 941,565 пункта.

На фона на поскъпващия петрол се повиши и доходността на американските държавни облигации, като тази на 10-годишните книжа се приближи до 4,5 на сто, а на 30-годишните - до 5 на сто, допълва Си Ен Би Си. Ръстът беше допълнително подкрепен от данните на компанията за наемане на персонал Ей Ди Пи (ADP), според които заетостта в частния сектор на САЩ се е увеличила с повече от очакваното през май.