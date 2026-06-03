При онлайн сделки задължителна опция потребителят да се откаже от договора

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Потребителят да може да се откаже от договори, сключени онлайн, включително за предоставяне на финансови услуги. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, който правителството одобри днес. Те предвиждат онлайн интерфейсът на търговеца да предоставя функционалност за упражняване правото на отказ от договорите от разстояние.

Новите текстове уреждат и въпроси за предоставянето на финансови услуги от разстояние. Залагат се по-строги изисквания към такива сайтове и приложения. Те трябва да са така проектирани, че да не подвеждат или манипулират.

Заедно с възможността за отказ от договорите, сключени онлайн, се регламентира и предоставяне на преддоговорна информация, подходящи разяснения и забрана за прилагане на търговки практики, които могат да манипулират решението на потребителя.

Търговците задължително ще дават информация за наличието, очакваните разходи и начина за поръчване на резервни части, както и указания за ремонт и поддръжка на стоките, които ни продават.

Към задължителната преддоговорна информация вече ще се включва и съобщение за законовата гаранция, включително и минималния срок от две години, или допълнителна, ако има такава, както и възможностите за доставка. За стоките с цифрови услуги и съдържание като телефони, телевизори и други трябва да има разяснение за безплатните актуализации на софтуера.

Предложените промени имат за цел също да насърчат устойчивото потребление и разширяване на съдържанието на преддоговорната информация за потребителите за наличието на законова и/или търговска гаранция на стоките, и на търговска гаранция за трайност на стоките, наличието на резервни части и на възможностите за ремонт на стоките.

Със законопроекта се допълва списъкът на забранени нелоялни търговски практики с конкретни практики, които се считат за нелоялни при всички обстоятелства, съобщават от правителствената пресслужба.