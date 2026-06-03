Ще продават евтина индийска Skoda в Европа

Skoda обмисля идеята да пусне на пазара евтиния Skoda Kushaq в Европа. Сериозността на намеренията е очевидна от факта, че Skoda вече е регистрирала дизайна на автомобила в Европа.

Изпълнителният директор на чешката компания Клаус Целмер вече заяви пред Automotive News, че Skoda проучва дали може да внесе произведени в Индия автомобили Skoda в Европа. Целмер веднага нарече Kylaq автомобил, който би им позволил да останат значително под Fabia по отношение на цената. Че Skoda сериозно обмисля възможността за пускане на Kylaq в Европа, е видно от патентни чертежи, открити от AutoWeek.

Skoda е регистрирала дизайна на Kylaq в Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз. Това се е случило на 29 май тази година. Това не е неопровержимо доказателство за пристигането на Kylaq в Европа.

Skoda Kylaq е компактен кросоувър с дължина на автомобила от близо четири метра. В Индия този автомобил, който е роднина на T-Cross и Kamiq, струва около 7000 евро. Това не е единствената Skoda, произвеждана и доставяна в Индия, която (все още) не се предлага в Европа. Другите са Slavia и Kushaq.

Ако Kylaq действително стигне до Стария континент, компактният кросоувър първо ще трябва да бъде хомологиран за европейския пазар. Това естествено ще повиши цената, и то повече от двойно.