В Румъния може да те глобят, ако закачиш ароматизирано "борче" на огледалото

Ароматизирано "борче" върху огледалото за обратно виждане на кола не е строго забранено в Румъния, но може да доведе до дебела глоба, ако пречи на видимостта на водача.

Според румънския Закон за движение по пътищата е забранено поставянето на каквито и да е предмети върху или близо до предните стъкла и прозорците, ако те намаляват зрителното поле или пречат на шофирането. Това означава, че не се наказва поставянето на предмета, а потенциалната опасност, която той създава.

На практика, ароматизираното "борче" върху огледалото за обратно виждане не е забранено - стига да не блокира гледката към пътя. Ако обаче полицаят прецени, че предметът пречи на видимостта, водачът може да бъде глобен.

Предмет, разположен на кратко разстояние от очите на водача, може да създаде доста голямо "мъртво петно" от дясната предна страна.

Законът не предписва точния размер или ограничение на разрешеното пространство, което оставя оценката на място. Именно поради тази причина дори малки предмети могат да се превърнат в проблем, ако са в зрителното поле на водача.

Глобите варират от 350 до 800 евро, в зависимост от субективната оценка на нарушението.