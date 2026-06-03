Водата с две цени, ограничават поскъпването за хората (Обзор)

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Училища, детски градини, болници и храмове ще плащат по тарифи за бита

Въвеждането на две цени на водата - за бизнеса и битовите потребители, прие Народното събрание с промени в Закона за водите на второ четене. Вносители са депутати от “Прогресивна България”.

Сега водата струва еднакво с изключение на един от трите компонента на цената - този за пречистване. Най-ниската тарифа - почти еднаква с тази за битовите потребители, се прилага за офиси.

Според приетите нови текстове от догодина

не само цената за пречистване, а и тези за доставяне и отвеждане ще са различни

за бизнеса, а към битовите потребители се добавят детски градини, училища, болници, здравни и социални заведения.

Правят се промени и в т.нар. социална непоносимост на цената, с което се слага таван на поскъпването. Тази стойност ще се измерва според медианния доход в съответната област, а не според средния. Това на практика означава ограничаване на поскъпването и по-евтина вода за хората, а бизнесът ще плаща по-скъпо.

ВиК дружествата не могат да искат тарифи над прага на социалната поносимост. Той се определя, като се взема цената на 2,8 кубика вода на месец на човек от домакинство, която не може да надвишава 2,5% от месечния доход на домакинството по данни на НСИ за съответната област.

Разликата между среден и медианен доход е съществена

При изчисляване на средния се вземат предвид абсолютно всички доходи и се прави средноаритметична стойност. Така в области, в които има хора с високи доходи, автоматично се вдига средният. При медианния доход се търси точно средата, т.е. половината от хората в областта получават по-нисък, а другата половина – по-висок.

Ценовата реформа е само една от многото, които се предвиждат в приетите нови текстове.

Показателите за качество на ВиК услугите от 15 стават 21. При доставянето на вода например освен традиционните - ниво на покритие, качество, непрекъснатост, аварии и общи загуби, са добавени реконструкция и доизграждане на водоснабдителни системи, контрол на течовете, енергийна ефективност и др. Ще се отчитат вече и как се прави измерването, произведена електроенергия от собствени източници, събираемост на разходите.

КЕВР пък ще има правомощието да определя допустимите нива на водни загуби и да поставя цели за тяхното постепенно ограничаване. Бизнес плановете за регулаторния период 2027- 2031 г. на ВиК операторите ще се представят в регулатора не по-късно от 30 юни 2026 г., решиха още депутатите.

С промените се въвежда и консолидация. Това е процес на обединяване чрез присъединяване на две или повече обособени територии за предоставяне на ВиК услуги. А обособена територия е тази, която един ВиК оператор стопанисва.

Промените в Закона за водите е в списък от 68 законопроекта, които “Прогресивна България” обяви, че ще се разглеждат скоростно. Причината е, че

реформата във водния сектор е едно от условията България да получи в пълнота четвъртото и петото плащане

по плана за възстановяване.

Основните критики на опозицията по време на дебата бяха именно, че не е ясно дали направените поправки са достатъчни, така че да бъдат одобрени от Брюксел за изпълнение на изискванията по плана.