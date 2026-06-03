Министър Петрова: Целта ни е предвидима бизнес среда, за да подкрепяме българските предприятия в достъпа до нови пазари

Министърът на външните работи Велислава Петрова взе участие в годишната среща на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на ниво министри, която се провежда на 3 и 4 юни в Париж. Форумът събира представители на държавите членки, страните кандидати за присъединяване към Организацията, партньорски държави, както и представители на международни институции, включително Европейската комисия. Тазгодишната среща се провежда под мотото „Към индустриална политика, допринасяща за отворени пазари, растеж и просперитет".

Министър Петрова участва в дискусиите в рамките на сесията, посветена на подобряването на регулаторните рамки за конкуренция и конкурентоспособност. В изказването си българският първи дипломат подчерта, че в условия на динамична международна среда индустриалната политика следва да създава условия за насърчаване на иновациите, инвестициите и лоялната конкуренция.

„Икономическата дипломация е неразделна част от съвременната външна политика. Нашата задача е да изграждаме предвидима бизнес среда, да подкрепяме българските предприятия в достъпа им до нови пазари и да насърчаваме инвестиции и партньорства в стратегически сектори като иновациите, дигиталните технологии и енергетиката", заяви министър Петрова. По думите й България вече е доказала, че може успешно да се доближава до най-високите международни стандарти и ще продължи последователно по този път.

В рамките на министерската среща първият ни дипломат проведе разговор със Сихасак Фуангкеткео, заместник министър-председател и министър на външните работи на Кралство Тайланд. Министър Петрова проведе също и координационна среща с Гита Котари, координатор по присъединяването в ОИСР, по време на която бе обсъден напредъкът на България в процеса на присъединяване към Организацията, както и предстоящите етапи и приоритети в рамките на този процес.