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Европейският парламент се отказва от търсачката на "Гугъл"

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Логото на “Гугъл” пред централата на компанията в Калифорния СНИМКА: УИКИМЕДИЯ КОМЪНС

Европейският парламент ще премине от използване на услугите за онлайн търсения на американската компания „Гугъл" (Google) към френската платформа „Куант" (Qwant). Това съобщиха днес от ЕП, подчертавайки стремежа на Европа да намали зависимостта си от американските технологии в полза на местни алтернативи, предаде Ройтерс.

Европейската комисия също обяви днес мерки, насочени към засилване на капацитета на ЕС в областта на полупроводниците, изкуствения интелект и облачните услуги.

„От 4 юни 2026 г. „Куант" ще стане търсачката по подразбиране в браузърите „Едж" (Edge) на „Майкрософт" (Microsoft) и „Файрфокс" (Firefox) на „Мозила" (Mozilla) на Европейския парламент", заяви в имейл говорител на Европарламента.

Промяната ще се приложи автоматично, въпреки че потребителите все още ще могат да избират алтернативни търсачки.

„Това е част от по-широка рамка за действия, насочени към намаляване на зависимостта на ЕП от цифрови инструменти на чуждестранни компании и насърчаване на базирани в Европа услуги, фокусирани върху защитата на личните данни", заяви говорителят, цитиран от БТА.

ЕП е съставен от 720 евродепутати, но за него работят хиляди асистенти и административен персонал, уточнява Ройтерс.

Логото на “Гугъл” пред централата на компанията в Калифорния СНИМКА: УИКИМЕДИЯ КОМЪНС

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