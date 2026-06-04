Мартин Димитров: Държавата сама допринася за инфлацията

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България има проблем с бюджетния дефицит, но не и основание за апокалиптични прогнози. Това заяви в студиото на Би Ти Ви депутатът от „Демократична България" Мартин Димитров, коментирайки финансовото състояние на страната и риска от процедура по свръхдефицит.

Според него основният проблем на управляващите не е самият дефицит, а липсата на ясен план за неговото ограничаване.

„Много е важно да се постави точна диагноза на ситуацията. Чертането на близо апокалиптична картина не е правилно. Има проблем с дефицита, но не можем да говорим за трагична ситуация", каза Димитров.

Той добави, че според прогнозите на Европейската комисия дефицитът през следващата година се очаква да бъде значително по-нисък от оценките на правителството.

По думите му през последните седмици управляващите са представили различни идеи за ограничаване на разходите, но без ясна концепция.

„Проблемът е липсата на конкретен план за действие. Виждаме отделни мерки, които се обявяват, след което се променят или оттеглят. Това създава усещане за несигурност", коментира депутатът.

Според него преди да се обсъждат нови заеми, трябва да бъдат предприети конкретни стъпки за намаляване на разходите и ограничаване на дефицита.

Реформи в администрацията и сектор „Сигурност"

Сред възможните решения Димитров вижда в оптимизиране на администрацията и промени в сектор „Сигурност".

По думите му трябва да се направи анализ на незаетите щатни бройки и на системата за бонуси в държавната администрация.

„Има хиляди незаети щатни места, а средствата често се използват за бонуси. Това трябва да бъде реформирано и да има повече прозрачност", заяви той.

Депутатът се обяви и за отпадане на автоматичните механизми за увеличение на възнагражденията в някои сектори.

„Автоматизмите трябва да отпаднат. Всяко увеличение трябва да бъде обсъждано открито в рамките на бюджета", каза Димитров.

Според него част от инфлационния натиск идва и от прекомерните държавни разходи през последните години.

„Когато се теглят големи заеми и тези средства се наливат в икономиката, това увеличава търсенето и води до по-висока инфлация. Държавата също участва в покачването на цените", коментира депутатът.

По думите му ограничаването на дефицита би имало и антиинфлационен ефект.

Мартин Димитров подкрепи идеята за временно замразяване на възнагражденията на хората, заемащи висши държавни длъжности.

„Първо трябва да започнем от депутатите и всички на висши държавни позиции. Това е знак за съпричастност към усилията за намаляване на дефицита", заяви той.

По отношение на партийните субсидии депутатът се обяви за поетапно намаляване, като според него трябва да се намери баланс между икономиите и възможността политическите партии да функционират независимо от частни интереси.

Според Димитров България трябва да си постави за цел дефицитът да бъде сведен под 3% още през следващата година, а в по-дългосрочен план да се върви към балансиран бюджет.