Rolls Royce обнови електрическия Spectre

Rolls-Royce Spectre получи първата си голяма техническа актуализация, въпреки че на пръв поглед почти нищо не се е променило. Електрическото купе беше представено през 2023 г. и сега пристига като Spectre Series II. Тези, които очакват класически редизайн с нови светлини, различни брони или по-мощна визуална промяна, няма да я намерят. Rolls-Royce са оставили екстериора почти недокоснат.

Вътре в салона е разширена гамата от материали. Една от новите характеристики е Duality Twill, плат, изработен от вискоза, получена от бамбук. Предлага се в черно, шоколадово, лилаво и зеленикаво салвия, с повече от 50 цвята бродерия. Rolls-Royce казват, че интериор с този материал може да има до 2,6 милиона бода, 16 километра конец и да изисква до 25 часа работа. Клиентите могат да поръчат и нова перфорирана кожа, Placed Perforation, в която малки дупки създават декоративни шарки. Като пример марката посочва мотив на облак в лунна нощ, направен със 78 138 перфорации в три размера.

Стандартният Specter Series II има два електромотора, задвижване на всички колела и общо 601 к.с. и 1015 Нм въртящ момент. Това е увеличение в сравнение с предишните 584 к.с. и 900 Нм.

Ускорението до 100 км/ч отнема 4,5 секунди. Батерията е увеличена до 112,4 кВтч, а официалният пробег по WLTP вече е до 628 километра. Rolls-Royce заявява, че пробегът е увеличен с до 18 процента, докато времето за зареждане е съкратено с 14 процента. С мощност на зареждане с постоянен ток от 195 кВт, батерията се пълни от 10 до 80 процента за 28 минути.

Вариантът Black Badge остава с по-силни характеристики. Той развива 680 к.с. и 1100 Нм, и ускорява до 100 км/ч за 4,2 секунди.