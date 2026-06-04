Италианска кола за 1,5 млн. евро с розово злато

Отне не по-малко от 7 години, но легендарната италианска марка De Tomaso най-накрая направи историческа стъпка напред към своето възраждане. Първият официален сериен екземпляр на зашеметяващия P72 вече е напълно готов.

Италианското инженерно творение е буквално отрупано с ръчно полирани елементи от розово злато. Благородният метал е нанесен върху предния сплитер, въздухозаборниците, масивния заден дифузьор и страничните огледала за задно виждане. Златният акцент доминира и върху специално разработените джанти, а кулминацията на дизайна е дебела, непрекъсната златна ивица, която преминава по цялата дължина на купето - от предния капак, през покрива, чак до задната врата.

Автомобилът разчита на 5,0-литров бензинов V8 двигател с механичен компресор, разработен в партньорство с американските тунери от Roush Performance. Този агрегат доставя мощност от над 700 конски сили и се комбинира с класическа 6-степенна механична скоростна кутия.

С цена от около 1,5 милиона евро, De Tomaso P72 не за всеки. Производството на хиперколата се извършва в строго ограничена серия от едва 72 екземпляра за целия свят. Ръчната сглобка и безкрайните възможности за персонализация гарантират, че няма да има два абсолютно еднакви автомобила.