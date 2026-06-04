Производителят на iPhone представи мощния електрически кросоувър Cavira

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Тайванската компания Foxconn, известна в световен мащаб като най-големият производител на потребителска електроника и на смартфоните Apple iPhone, продължава активно да развива своето автомобилно подразделение и представи втория си електромобил Cavira.

Размерите на новата Cavira са пряко сравними с популярния американски кросоувър Tesla Model Y. Електромобилът е изграден върху модерна платформа, която позволява максимално оползотворяване на вътрешното пространство. Дължината на каросерията на Cavira е 4695 мм, а щедрото ѝ междуосие достига 2920 мм, което осигурява достатъчно място за пътниците.

Базовата версия на Emerge Long-Range Edition се задвижва от един електромотор с мощност 249 к.с., докато пробегът според заводските данни е 578 км.

Foxtron ще продава Cavira и в Pioneer Long-Range Performance Edition, който има два електрически двигателя с обща мощност 468 к.с. Пробегът тук пада до 538 км, но колата може да се похвали с време за ускорение от 0 до 100 км/ч само за 3,8 секунди.

И двете версии използват една и съща литиево-железно-фосфатна батерия с капацитет 82,7 kWh.