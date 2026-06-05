Новият Bentley Flying Spur е първият, който променя традиционния дизайн от 1962 г.

Bentley представи актуализирана версия на своя флагмански седан Flying Spur. Ключовата характеристика на новия модел беше радикална промяна в характерния му стил: автомобилът вече е с единични фарове от Continental GT и GTC. Този ход бележи отказването на марката от четирите кръгли фара, използвани в седаните ѝ от 1962 г.

Обновената гама Flying Spur ще се предлага изключително с plug-in хибридни двигатели и ще се предлага в три основни нива на оборудване: ориентираното към комфорта Azure, флагманското Speed ​​и спортното S, което се завръща в гамата след кратка пауза.

Под капака на Bentley Flying Spur S се намира високопроизводителен plug-in хибриден силов агрегат, базиран на V8 двигател с два турбокомпресора. Системата произвежда обща мощност от 680 к.с. и 930 Nm въртящ момент. Това е със 130 к.с. повече от неелектрифицирания Flying Spur S от предишното поколение, но със 102 к.с. по-малко от най-мощната хибридна версия Speed.

Седанът ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунди и има максимална скорост от 307 км/ч. Пакетът Performance Active Chassis е стандартен и включва активно задвижване на всички колела, амортисьори с два клапана и 48-волтова система против преобръщане. Интегрирани са също система за векторизиране на въртящия момент и електронен диференциал с ограничено приплъзване на задния мост.