Европейските борси поеха във възходяща посока в ранната търговия

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Европейските борсови индекси поеха във възходяща посока в ранната търговия, докато инвеститорите следят развитието на конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX се повиши със 126,15 пункта или 0,51 на сто до 24 922,09 пункта към 10:47 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 прибави 56,62 пункта или 0,69 на сто до 8207,04 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна със 17,66 пункта или 0,17 на сто до 10 349,96 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е нагоре с 2,01 пункта или 0,32 на сто до 623,2 пункта.

Цените на петрола се понижиха с около 1 на сто в азиатската търговия, след като Израел и Ливан постигнаха споразумение за прекратяване на огъня. Въпреки това инвеститорите остават предпазливи на фона на ескалацията на напрежението между САЩ и Иран и липсата на ясни сигнали за трайно мирно споразумение.

Книжата на „Партнърс Груп“ (Partners Group) поскъпнаха с 1 на сто след вчерашния срив с 16,3 на сто, последвал обявеното от швейцарската компания ограничение за тегления от един от нейните фондове - сигнал за напрежение на пазара на частни инвестиции. Компанията съобщи, че очаква забавяне на набирането на нови средства през втората половина на 2026 г. и през 2027 г. заради несигурност около тегленията от инвестиционните ѝ фондове.

В същото време акциите на френският производител на спиртни напитки „Реми Коантро“ (Remy Cointreau) поскъпнаха с 9 на сто, след като главният изпълнителен директор Франк Марили представи план за преструктуриране. Компанията си поставя за цел да увеличи оперативната печалба с около 100 милиона евро до 2028-2029 г.

Книжата на регистрираната в Амстердам „Юнивърсъл мюзик груп“ (Universal Music Group - UMG) поевтиняха с 6,7 на сто. Спадът последва съобщение, че ще изкупи обратно свои акции от фондовете на „Пършинг скуеър“ (Pershing Square). По-рано тази седмица музикалната компания отхвърли неофициално предложение за придобиване от инвестиционната група.