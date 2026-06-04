Чавдар Стойнев: Инсталацията за биогаз в ТЕЦ "Бобов дол" тръгва до края на годината

Това е поредно изпълнено обещание, казва изпълнителният директор на централата

- Какъв е напредъкът по екологичната програма на ТЕЦ "Бобов дол", г-н Стойнев, защото наскоро заявихте, че по такава алтернатива работите вие, а не тези, които правят пърформанси?

- Преди няколко години обявихме открито пред обществото каква е програмата ни за трансформация и я следваме. Периодично показваме какво сме свършили..Фотоволтаичният парк е факт. На отделна площадка изградихме батерийно стопанство, което също подкрепя баланса и вече работи. Когато правихме първа копка на фотоволтаичния парк, разказахме и за инсталацията за биогаз, която вече беше на площадката ни и предстоеше да бъде монтирана. До края на тази година тя също ще бъде факт. Вече е във фаза на надземно строителство и може да се види мащабът.

- Разкажете повече за инсталацията на биогаз - каква е инвестицията и какъв ефект ще има?

- Инвстицията в инсталацията, заедно с проектите, изграждането на площадката, монтажа на съоръженията може би ще надхвърли 10 милиона евро. Капацитетът е да преработва 100 000 тона биомаса годишно. Към нея сме инвестирали в 3 газови когенерации – съоръжения, които ще произвеждат високоефективна енергия. Това е проект, който предстои да се развива и ще надгражда работата на централата. По план до края на годината трябва да започне да работи

- Какво друго предстои?

- За 2027 година планираме да завършим газовото трасе, с което на първо време ще заменим мазута при разпалване. Това означава, че тъмният цвят на пушека от комините, който сега прави впечатление на хората, въпреки че се случва под надзора на регулаторните институции, ще остане в историята. За тези, които живеят в близост до централата, това е много важна стъпка, защото години наред различни активисти им внушават, че има огромно замърсяване в тези случаи.

Истината е, че ако официалната измервателна станция показва такива превишения, щяхме отдавна да бъдем затворени. Ние работим в рамките на комплексното си разрешително. Не казваме, че всичко е идеално, но се стремим да отговорим на екологичните стандарти. Процесът на инвестиции е постоянен, при това го правим със собствени средства. Разказах ви за инсталацията за биогаз. С инвестирането на 10 милиона процесът не свършва, а започва. Няколко години минаха докато се произведе, да се одобрят проектите, да се съгласува с всички институции, да се изгради площадката, сградите, в които да се монтират съоръженията. Много пъти сме казвали, че трансформацията е процес.

- Преди няколко месеца дадохте програма за модернизация на министерството. Това ли са дейностите включени в нея?

- Програмата за модернизация е втора линия, по която работим. Тя включва рехабилитация на съоръженията – котли, електрофилтри и всичко, което е свързано с централата, изградена преди повече от 50 години. Тази година основният акцент е първи блок, чиято реконструкция ще завърши през септември. Знаете ли, това което ви казвам с едно изречение, не може да ви покаже мащаба на това, което правим. ТЕЦ "Бобов дол" е огромна централа. Когато е изграждана, е имала първостепенна роля за икономиката. Само металът, който е вложен при строежа, е 9 пъти повече от този, който е бил необходим за изграждането на Айфеловата кула, кабелите са 1000 километра или разстоянието София–Варна и обратно. По-любопитните могат да видят един филм на сайта на дружеството за изграждането на централата. В него много пъти се казва за първи път тук се случва еди какво си.

- ТЕЦ "Бобов дол" и сега е важна за енергийния баланс, нали така?

- Подстанцията, която осигурява баланса за югозападна България и основното електрозахранване на София, е на практика на територията на централата. Този баланс и сигурност не могат да бъдат осигурени от фотоволтаични централи. Точно обратно – те участват в дисбаланса на системата. Балансира се единствено от централи като ТЕЦ "Бобов дол". Да не говорим, че на фона на световната енергийна криза, на галопиращи цени на горивата всеки мегават, който се произвежда на територията на България, има огромна добавена стойност за икономиката и е изключително ценен. Затова, ако се върнем на първия ви въпрос, всеки енергетик ще ви каже, че централи като ТЕЦ "Бобов дол" са част от решението на кризата, не част от проблема.