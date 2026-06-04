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За 2 години 3,5 милиона души посетиха Централни хали

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Кремена Георгиева, мениджър "Корпоративни комуникации и социална отговорност" в "Кауфланд България".

3,5 милиона души – софиянци, гости от страната и чужденци, са посетили Централни хали или са присъствали на някое от стотиците събития на неговата открита сцена от създаването й преди две години, което съвпадна с пълната реставрация на сградата и откриването на магазин на „Кауфланд" там. Това съобщи на годишнината от създаването на откритата сцена Кремена Георгиева, мениджър "Корпоративни комуникации и социална отговорност" в "Кауфланд България".

За две години от създаването на това арт пространство на малката сцена са се състояли 1071 събития, съвсем малка част от които са корпоративни събития. Повечето са културни, а през 2026 г. е имало 525 събития специално за деца. Другите са кинопрожекции, представления, концерти, множество изложби или публични дискусии на различни теми, обобщи Георгиева.

Над 90% от събитията са с вход свободен, а малкото случаи, в които са се продавали билети, са били изцяло външни събития, в организирането на които „Кауфланд България" не е участвала, каза тя.

Сцена „Централни хали" вече се е превърнала в една от важните точки на късометражното кино – тази година там ще се състоят част от прожекциите на фестивала на късометражното кино „Sofia short fest 2026".

На 13 и 14 юни в сутерена на Централни хали, където е откритата сцена, ще бъдат прожектирани всички български филми, които са минали селекцията и участват в тазгодишното издание на фестивала.

Кремена Георгиева, мениджър "Корпоративни комуникации и социална отговорност" в "Кауфланд България".
Кремена Георгиева, мениджър "Корпоративни комуникации и социална отговорност" в "Кауфланд България".
Кремена Георгиева, мениджър "Корпоративни комуникации и социална отговорност" в "Кауфланд България".

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