Биткойн се срина до 61 300 долара

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Биткойн поевтиня до 61 300 долара на 3 юни – най-ниското му ниво от февруари насам, задълбочавайки една от най-трудните години за най-голямата криптовалута в света, съобщи "Евронюз".

Цената е спаднала с над 25% спрямо върха си по-рано този месец и с повече от 30% от началото на годината. По-късно биткойн частично възстанови позиции и се търгуваше около 63 000 долара.

Според анализатори настоящата разпродажба е особено показателна, тъй като е предизвикана от дългосрочни инвеститори, които обикновено държат активите си поне 155 дни. Само в първите дни на юни те са продали биткойни на стойност около 2,4 милиарда долара.

Натискът се прехвърли и върху пазара на криптодеривати, където инвеститорите засилиха търсенето на защитни инструменти. Същевременно борсово търгуваните фондове (ETF), инвестиращи директно в биткойн, отчетоха тринадесети пореден ден на отлив на капитали, като само на 3 юни от тях са били изтеглени още 50 милиона долара.

Допълнително напрежение създава и несигурността около крипторегулациите в САЩ. Законопроектът CLARITY Act, който трябва да определи правилата за пазара на дигитални активи и да разпредели надзора между Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) и Комисията по търговия със стокови фючърси (CFTC), среща сериозни затруднения в Сената.

Макар проектът да получи подкрепа в една от сенатските комисии, различията между законодателите и натовареният политически календар поставят под въпрос приемането му преди лятната ваканция на Конгреса.

Американският министър на финансите Скот Бесънт призова законът да бъде приет възможно най-скоро, определяйки го като важна стъпка към превръщането на САЩ в „световна столица на иновациите".

Допълнителни спорове предизвикват и бъдещите правила за стабилните криптовалути. Главният изпълнителен директор на „Джей Пи Морган Чейс" Джейми Даймън предупреди, че емитентите на такива активи не бива да получават предимства пред традиционните банки без да спазват същите регулаторни изисквания.

Несигурността около законодателството и засилените разпродажби продължават да оказват натиск върху криптопазара, който остава под силно напрежение през 2026 г., съобщава БГНЕС.