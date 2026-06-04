Справедлива цена ще има за 20 базови продукта - без значение от вид, грамаж и опаковка

Промените в Закона за защита на потребителите бяха приети на второ четене в бюджетната комисия

Когато увеличението на цените на стоки и услуги, предлагани на граждани, не е икономически обосновано, се налага глоба в размер от 1000 до 10 000 хил. евро

20-те продукта, за които ще се публикува справедлива стойност от правителството, ще са по списък, одобрен от министъра на икономиката, който ще е по малката потребителска кошница на КНСБ. Това ще бъдат базови продукти с определени стандарти и индикатори, приравнени към стандартизирана опаковка.

Това означава, че няма да се дава отделна цена за всички видове хляб - типов, бял, нарязан или не, опакован или не, защото така броят на продуктите нараства стотици пъти.

Това обясниха вносителите на промените в Закона за защита на потребителите Константин Проданов и Явор Гечев от ПБ по време на временната бюджетна комисия в парламента, където те се разглеждат на второ четене.

Опозицията обаче не се съгласи, че това решение ще е действащо. Според бившият финансов министър Асен Василев от ПП тогава сайтът за цените, на който ще се публикуват справедливите стойности, се обезсмисля от гледна точка на потребителите, защото тези стандартизирани продукти на практика не се продават в магазините.

Все пак комисията прие на второ четене промените в Закона за защита на потребителите. С тях се удължава срока, предвиден в Закона за въвеждане на еврото, свързани с необоснованото вдигане на цените, разширяване на правомощията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и удвояване на налаганите от регулатора глоби, публикуването и на „справедливата стойност" на стоки и услуги.

В проучванията си, които ще са критерий и за държавата, синдикалистите от КНСБ следят цените на стоки като брашно, хляб "Добруджа", кренвирши, цяло пиле и дори баничка със сирене. Там влиза и бензин А-95, но няма дизел, например. От плодовете и зеленчуците пък за тях са важни само домати, краставици, ябълки и лимони.

Владислав Панев от ДБ изрази притеснение, че понятието за справедлива цена създават възможност за регулаторен произвол на КЗП и допълнителен стимул да действа като бухалка, защото цените в магазините за реалните продукти ще са различни.

В закона няма основание за КЗП да налага санкции заради разминаване със справедливата цена, успокои Проданов. Той посочи, че макар и че методиката за определянето й все още се изготвя, два от подходите в нея ще са цена на едро плюс разходи и надценка, а другият е сравнителен критерий.

Относно предложението да се удължи с 1 година срокът за необосновано увеличение на цените, Мартин Димитров от ДБ предложи той да се съкрати и да е до края на тази година, защото не се знае дали няма да спадне инфлацията. Миналият път с въвеждането на този текст всъщност цените се повишиха, защото търговците превантивно си вдигнаха цените, припомни той.

При такива стресови ситуации на пазара обаче са нужни регулации, обосноваха се вносителите. Повишаване на доставни и производствени разходи, на разходи за труд, горива, на данъци, валутни курсове, външни икономически условия и други - това са изброените фактори за обосновано повишаване на цени в закона. Избрахме 1 година, за да се изконсумират кумулативни ефекти от инфлацията.

Ако пазарът се балансира и няма вече рискове за изкривяване, ще се подпиша да прекратим действието на този закон в тази си част, обеща Явор Гечев.

Другата тема на дискусията беше продължаващото задължение за големите търговци да публикуват всеки ден на сайта kolkostruva.bg цените на стоки. ПБ подчертаха, че са вдигнали прага на изискуемия оборот до 25 млн. евро годишно, което означава, че по-малките търговци ще са освободени от това задължение.

"Подведохте обществото, защото всичко това няма да сработи, ще създаде свръхочаквания, които няма да се реализират. Показва упорство и наивитет, които не ви отиват. Надявам се, когато свърши този социален експеримент, да се намираме в по-добра изходна позиция. Когато се опитваме да регулираме пазара, предизвикваме повече щети", разкритикува управляващите бившият финансов министър Владислав Горанов от ГЕРБ. И си пожела бюджетна комисия никога повече да не бъде занимавана с такива глупости.

По предложение на ПБ са актуализирани и глобите. Когато увеличението на цените на стоки и услуги, предлагани на граждани не е икономически обосновано на виновните лица се налага гроба в размер от 1 000 до 10 000 хил., а на едноличните търговци и юридическите лица - от 10 до 100 000 евро. Първоначално за едноличните търговци и юридическите лица глобата беше от 5 до 100 хил.

Ако търговските вериги, които са задължени да публикуват всеки ден до 7 часа информация за индивидуалните продажни цени предлагани за продажба стоки от състава на голямата потребителска кошница, я публикуват непълна, неточна, недостоверна или заблуждаваща, се наказват с имуществена санкция от 5 до 50 хиляди евро. В първоначалния вариант на закона наказанието беше в размер от 10 000 до 100 000 евро.

Който възпрепятства предоставянето на исканата от КЗП информация, независимо от нейната форма, по време на проверка, се наказва с глоба в размер на 1 до 5 хил. евро, а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 10 до 100 хил. евро, като първоначално беше от 5 000 до 100 000.

От ДПС заявиха, че ще подкрепят законопроекта, обаче остават отворени въпросите относно допълнителната административна тежест за бизнеса, който трябва да подава информация, както и определянето на справедливата стойност.