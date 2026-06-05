Opel Astra вече е без предни фарове за мъгла

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Почитателите на популярния компактен модел Opel Astra ще трябва да свикнат с една видима промяна по екстериора на новия фейслифт. Германският производител официално премахна класическите предни фарове за мъгла от долната част на бронята.

Тяхната функция се поема изцяло от новите матрични предни светлини Intelli-Lux HD, които разполагат с над 50 000 индивидуални LED елемента. Благодарение на вградения "режим за лошо време", автомобилът автоматично засича мъгла или силен дъжд и дигитално коригира светлинния сноп. Системата насочва светлината по-ниско и встрани към банкета, предотвратявайки заслепяването на водача от отразяването в капките вода, което елиминира необходимостта от допълнителни фарове в бронята.

Всички бензинови версии на Astra се предлагат на пазара единствено като мек хибрид (Mild-Hybrid). Новата 48-волтова технология комбинира познатите турбодвигатели с компактна литиево-йонна батерия и малък електромотор, интегриран в шестстепенната автоматична скоростна кутия с двоен съединител. Тази конфигурация позволява движение с изключен ДВГ при ниски скорости и намалява разхода на гориво и вредните емисии в градски условия с до 20 процента.

Дизеловите модификации на фейслифта ще продължат да се продават в дилърската мрежа наред с plug-in хибрида, както и изцяло електрическата версия на модела.

Astra Electric разполага с електромотор с мощност 115 кВт (156 к.с.) и батерия с капацитет 58 кВтч, осигуряваща пробег до 454 километра по WLTP.

Това позволява на водачите да изминават приблизително 35 километра повече между две зареждания в сравнение с предишната версия.

Допълнително новата Astra Electric за първи път предлага функцията V2L (Vehicle to Load), която позволява използването на батерията за захранване на външни устройства като електрически велосипеди, къмпинг оборудване и други електроуреди.