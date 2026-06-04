До 500 хил. евро глоба за фирми, които не подават данни за новия регистър за веригите на доставки

Въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение

При неподаване на данни или подаване на грешни данни в централния регистър за веригата на доставки ще се налагат санкции в зависимост от годишния оборот на предприятията. За най-малките - с оборот до 2,5 млн. евро глобите ще са между 2500 и 25 хил. евро, а за най-големите - с оборот над 250 млн. евро, глобите са от 50 хил. до 500 хил. евро, но не повече от 1% от оборота за миналата година. При повторно нарушение глобите са двойни, а при системни нарушения (три или повече) - до 10% от оборота.

Нарушенията се установяват от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, тъй като то ще поддържа регистъра.

Това прие бюджетната комисия като част от промените в Закона за защита на конкуренцията.

С измененията се разширява обхватът на забранените нелоялни търговски практики. Създава се електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на селскостопански, хранителни продукти и суровини. Въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Цената се приема за прекомерно висока, когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. При нарушение на забраната за прилагане на прекомерно високи цени КЗК ще може да налага имуществена санкция до 10 на сто от общия оборот на предприятието за предходната финансова година.

Предвидена е възможност Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки до приключване на производството. Целта е да се предотврати продължаването на вредно поведение, когато съществува риск от сериозно или трудно поправимо увреждане на конкуренцията. Василев се възпротиви и срещу това да се даде възможност на КЗК да променя ценовата политика като временна мярка. Единодушно комисията се съобрази с него и премахна този текст.

Предприятия, извършващи търговия на дребно с бързооборотни стоки и достигащи определен оборот или пазарен дял, подлежат на специален режим на прозрачност. Те ще са длъжни да предоставят при поискване информация за структурата на цените, да съдействат при извършване на секторни анализи, да съхраняват данни за ценообразуването за срок не по-кратък от 5 години.

Дебат се зароди относно понятието "съвместно господстващо положение". Според новите предложения на Явор Гечев и Константин Проданов то означава, че две или повече предприятията имат най-малко 60% пазарен дял. Господстващо положение пък е, ако предприятие има най-малко 50% пазарен дял. Ако КЗК го установи, фирмите ще трябва да доказват, че не е така.

ДБ и ПП смятат именно този текст за опасен, защото предприятията ще са "виновни до доказване на противното".

Също така те подчертаха, че в Германия, от чието законодателство е черпен опит, това понятие важи само за сектор горива, затова според тях и у нас не трябва да важи за всички сектори.

И в момента КЗК може да изиска тази информация, сега се определя общ пазарен дял, обосноваха се от комисията. Според неин представител, това ще помогне да се ускорят производствата - основна критика към КЗК в момента. Освен това определянето на дефиниция ще осигури правна сигурност. Дефинициите за съвместно господстващо положение и прекомерно висока цена са взаимствани от европейски държави, както и от практики и решения на Европейския съд. Така че няма основание за притеснение за свръхправомощия на комисията.

Комисията прие забраната за налагане на прекомерно високи цени

да не се прилага за цени, които се регулират от държавен орган - като например за ток и вода.

Относно допълване списъка с нови нелоялни търговски практики, притеснение беше изразено за това да се ограничи разликата в надценката на подобни продукти до 10%.

Асен Василев и Мартин Димитров предупредиха, че когато става въпрос за различен клас стоки, това може да доведе до отпадане на по-евтините продукти, съответно собствените марки в търговските вериги, които обикновено са от български производители.