САЩ ще спазват таваните на митата по търговските споразумения с ЕС и Япония

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САЩ ще спазват таваните на стойностите на митата, договорени в търговските споразумения с Европейския съюз, Япония и други държави, а планираните американски мита, свързани с принудителния труд, предоставят правната основа за това, заяви американският търговски представител Джеймисън Гриър, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Разбираме, че споразумението е споразумение“, каза Гриър пред журналисти в кулоарите на министерската среща на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж.

Съединените щати сключиха споразумения с Европейския съюз и Япония, които ограничават американските мита върху повечето вносни стоки от тези икономики до максимум 15 на сто.

Въпреки това Службата на търговския представител на САЩ (USTR) обяви във вторник нов пакет от мита за отделни икономики, след като установи, че те не са успели да ограничат търговията със стоки, произведени чрез принудителен труд. За ЕС е предвидено мито от 10 на сто, а за Япония – 12,5 на сто.

Допълнително разследване по раздел 301 относно излишния производствен капацитет може да доведе до това общите мита върху стоките от двете икономики да надхвърлят значително 15 на сто.

Гриър заяви, че търговското споразумение с ЕС признава правото на САЩ да налагат мита „до определено ниво“, а разследванията по раздел 301 дават на президента Доналд Тръмп правомощия да предприеме подобни действия.