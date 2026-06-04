Вземаме кредит най-често в понеделник по обед

За 10 години средната сума на потребителски заем се е увеличила от 3000 на 11 000 евро

Потребителският кредит в България вече не е просто бърз заем за техника, ремонт или непредвиден разход. За последното десетилетие той се превърща в по-голям финансов ангажимент, който все по-често се планира за години напред и се управлява през телефона.

Данните на „УниКредит Кънсюмър Файненсинг", която отбелязва 20 години от създаването си, показват ясно тази промяна. Средният размер на потребителския кредит у нас е нараснал от 3000 до 11 000 евро за 10 години. В същото време средният срок за изплащане се е удължил от 4 на 6 години. Така кредитът става по-голям, но се разпределя върху по-дълъг период. Именно това обяснява защо месечната вноска не расте със същата скорост като размера на заема. Тя се е увеличила от 80 на 150 евро.

Тази разлика е важна, защото показва нов модел на поведение. Българинът вече тегли повече, но търси предвидима месечна тежест. Вместо кратък заем с по-високо напрежение върху бюджета, все по-често се избира по-дълъг срок, който прави плащането по-поносимо за домакинството.

Данните на „УниКредит Кънсюмър Файненсинг" дават и по-конкретна картина за това за какво са използвани заемите през годините. Компанията посочва, че е финансирала ремонта и обзавеждането на над 1,5 млн. домакинства, покупката на над половин милион автомобила и над 180 000 имота.

Историята на компанията започва през 2006 г. с първия клиент, който купува компютър за 160 евро чрез стоков кредит. Любопитното е, че според дружеството този клиент продължава да използва услугите му и днес. "УниКредит Кънсюмър Файненсинг" сега е компания с почти изцяло дигитални процеси, коментира Екатерина Панайотова - главен изпълнителен директор.

Една от най-видимите промени е в начина на кандидатстване. Към 2025 г. всеки трети клиент на компанията вече усвоява кредита си изцяло онлайн. Основната причина е търсенето на бързина и удобство. Във физическите канали традиционно доминират клиентите в по-зряла възраст - 52% са между 36 и 55 години, а 19% са над 55 години. Онлайн услугите са ползват от по-младите потребители.

Профилът на клиентите също показва любопитни детайли. Според данните на компанията мъжете са 53% от клиентите, а жените - 47%. Най-активното време за кандидатстване е понеделник между 10 и 12 часа. Кандидатстването все по-често се случва в началото на работната седмица, когато хората подреждат разходите си, вземат решения за покупки или финализират планове, обмисляни през уикенда.

За 20 години на пазара „УниКредит Кънсюмър Файненсинг" отчита общ финансиран обем от 8,6 млрд. евро и над 3,1 млн. уникални клиенти. По изчисления на дружеството това означава, че за периода на съществуването си то е достигнало до почти всеки втори българин.