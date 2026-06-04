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https://www.24chasa.bg/biznes/article/22980179 www.24chasa.bg

Новата визия на KINO NOVA с престижно отличие от европейските GEMA Awards

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Заместник-творческият директор на "Нова Броудкастинг Груп" Милена Александрова-Алекс и графичният дизайнер Диана Дачкова получават сребърното отличие на GEMA Awards Europe. СНИМКА: НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП

Новата визия на филмовия канал KINO NOVA вече е международно призната. Креативният екип на "Нова Броудкастинг Груп" спечели сребърното отличие на GEMA Awards Europe — General Entertainment в категория Design: In-House Idents, в оспорвана конкуренция с големи медийни компании като "Уолт Дисни" и испанската "Медиасет". Наградите, наричани „Оскарите" на креативната индустрия, тази година отбелязват 70-годишнината на глобалната организация, отличаваща най-иновативните проекти, които свързват развлекателния бизнес с публиката по целия свят. Официалната церемония и награждаването на победителите се състоя в Амстердам.

Според борда на директорите и екипа на GEMA нивото на тазгодишните финалисти и победители е изключително високо и проектите във всяка категория доказват защо креативното разказване на истории продължава да бъде толкова значимо. Визуалната идентичност на KINO NOVA впечатли международното жури именно с модерен дизайн, минималистична, но дълбоко кинематографична визия.

Визията на KINO NOVA е вдъхновена от емблематични киносцени. Специално създадената инсталация от лупи улавя същността на канала като портал към вълнуващите киноемоции. Заместник-творческият директор на "Нова Броудкастинг Груп" Милена Александрова-Алекс е в основата на идейното развитие на проекта, разработен заедно с двама от графичните дизайнери на компанията - Диана Дачкова и Емилиан Арабаджиев. Режисьор е Георги Манов (Clamer Production Studio), а оператор - Красимир Андонов.

Инсталацията от лупи е част от креативния проект за визията на KINO NOVA. СНИМКА: НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП
Инсталацията от лупи е част от креативния проект за визията на KINO NOVA. СНИМКА: НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП

Заместник-творческият директор на "Нова Броудкастинг Груп" Милена Александрова-Алекс и графичният дизайнер Диана Дачкова получават сребърното отличие на GEMA Awards Europe. СНИМКА: НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП
Инсталацията от лупи е част от креативния проект за визията на KINO NOVA. СНИМКА: НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП

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