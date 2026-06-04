Новата визия на KINO NOVA с престижно отличие от европейските GEMA Awards

Новата визия на филмовия канал KINO NOVA вече е международно призната. Креативният екип на "Нова Броудкастинг Груп" спечели сребърното отличие на GEMA Awards Europe — General Entertainment в категория Design: In-House Idents, в оспорвана конкуренция с големи медийни компании като "Уолт Дисни" и испанската "Медиасет". Наградите, наричани „Оскарите" на креативната индустрия, тази година отбелязват 70-годишнината на глобалната организация, отличаваща най-иновативните проекти, които свързват развлекателния бизнес с публиката по целия свят. Официалната церемония и награждаването на победителите се състоя в Амстердам.

Според борда на директорите и екипа на GEMA нивото на тазгодишните финалисти и победители е изключително високо и проектите във всяка категория доказват защо креативното разказване на истории продължава да бъде толкова значимо. Визуалната идентичност на KINO NOVA впечатли международното жури именно с модерен дизайн, минималистична, но дълбоко кинематографична визия.