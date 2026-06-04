Шишков даде на прокурор бивш министър заради "Хемус", има и втори сигнал за манипулирани поръчки

Регионалният министър Иван Шишков е подал два сигнала до прокуратурата, съобщи самият той в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви.

„Единият е за четвъртия лот на „Хемус". Там е замесен бившият регионален министър Иван Иванов, замесени са тогавашното ръководство на АПИ, както и дружеството „Автомагистрали", каза Шишков.

„При четвъртия лот на „Хемус" имаше незаконно строителство. Министърът издава разрешение за строеж все едно няма никакво незаконно строителство. След като се издава разрешението за строеж, „Автомагистрали" и АПИ заплащат на същите тези хора", обясни той.

„Вторият сигнал е още по-лош. В момента под риска са 127 милиона евро по европейските програми за среден и малък бизнес, защото тогавашният зам.-министър е спомогнал да се манипулират обществени поръчки", посочи Шишков, без да каже името на заместник-министъра.

„Тези нарушения са констатирани от нашите европейски партньори. Тези поръчки са спрени от служебния кабинет", допълни той.

"Замесена в случая „Баба Алино" е и предишната власт. Има доста сериозна организация в този процес, то е съвсем видимо. Всички са мълчали достатъчно дълго време, за да се случи това", каза регионалният министър.

"Всички тези организатори са вярвали, че нищо няма да се промени и че начинът, по който се управлява държавата, няма да се промени", допълни той.

"През 2023 г. може да не е сложена тухла, но е сложено началото на този процес с удостоверенията за търпимост. Да кажем, че е сложена „дигиталната тухла". Всички са замесени и всички са виновни за този процес", каза още Иван Шишков.

Очевидно е, че в случилото се с незаконното строителство в местността се е действало от сериозна организация, надпартийна, която се направила множеството нарушения. Независимо, че действащите лица са в опозиция сега и в различни формирования, в миналото очевидно тези хора са се групирали взаимно по икономически интереси", каза министър Шишков.