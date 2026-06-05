В официалния магазин на Dodge се продава тениска с модел на Toyota!

Официалният сайт на американския производител на автомобили Dodge продаваше тениска на пикапа RAM, проектирана от изкуствен интелект. Всичко си беше на мястото - американското знаме, логото, надписът RAM Power, буквите RAM на решетката на радиатора на пикапа...
Пикапът обаче не е на RAM, а стилизирана рисунка на Toyota Tacoma!
Друг малък детайл, който са пропуснали служителите на американската марка, е, че на знамето липсват звезди. Някои редове имат осем звезди, а други седем. Освен това звездите изглеждат доста разхвърляни.
Историята беше публикувана от Motor1.com и след публикуването ѝ, RAM свали въпросната фланелка.