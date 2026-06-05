В официалния магазин на Dodge се продава тениска с модел на Toyota!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Официалният сайт на американския производител на автомобили Dodge продаваше тениска на пикапа RAM, проектирана от изкуствен интелект. Всичко си беше на мястото - американското знаме, логото, надписът RAM Power, буквите RAM на решетката на радиатора на пикапа...

Пикапът обаче не е на RAM, а стилизирана рисунка на Toyota Tacoma!

Друг малък детайл, който са пропуснали служителите на американската марка, е, че на знамето липсват звезди. Някои редове имат осем звезди, а други седем. Освен това звездите изглеждат доста разхвърляни.

Историята беше публикувана от Motor1.com и след публикуването ѝ, RAM свали въпросната фланелка.