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В официалния магазин на Dodge се продава тениска с модел на Toyota!

Георги Луканов

[email protected]

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Фланелката на Dodge RAM с рисунка на Toyota Tacoma. Снимка: Dodge

Официалният сайт на американския производител на автомобили Dodge продаваше тениска на пикапа RAM, проектирана от изкуствен интелект. Всичко си беше на мястото - американското знаме, логото, надписът RAM Power, буквите RAM на решетката на радиатора на пикапа...

Пикапът обаче не е на RAM, а стилизирана рисунка на Toyota Tacoma! 

Друг малък детайл, който са пропуснали служителите на американската марка, е, че на знамето липсват звезди. Някои редове имат осем звезди, а други седем. Освен това звездите изглеждат доста разхвърляни.

Историята беше публикувана от Motor1.com и след публикуването ѝ, RAM свали въпросната фланелка.

Фланелката на Dodge RAM с рисунка на Toyota Tacoma. Снимка: Dodge
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