Нови правила как да се продават яйцата

Проект за наредба въвежда по-ясни изисквания за маркиране, съхранение, внос и контрол

Нови правила за търговията с яйца подготвя Министерството на земеделието и храните с изцяло нова наредба. За потребителите голямата промяна няма да бъде в това как изглеждат яйцата в магазина. Те и занапред ще се продават с маркировка, информация върху опаковката и срок за доставка до 28 дни след снасянето.

Една от най-важните промени засяга малките производствени обекти. За фермите, в които се отглеждат от 50 до 350 кокошки, се въвеждат по-конкретни правила. Те ще трябва да отговарят на част от изискванията за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки, а яйцата им ще се маркират със специален код на производителя.

Проектът дава на тези обекти една година, за да се приведат в съответствие с новите правила. Предвижда се областните дирекции по безопасност на храните да преиздадат служебно удостоверенията им за регистрация.

За най-малките производители - с до 50 кокошки, остава облекчен режим - няма изискване да маркират яйцата с код, ако на мястото на продажба са обозначени името и адресът на производителя. Отделен режим се въвежда и за яйца от обекти, в които се отглеждат кокошки за развъждане. Такива яйца ще могат да се предлагат за консумация, но при строги условия. Те не трябва да са поставяни и изваждани от инкубатор, трябва да се съхраняват при температура между 5 и 18 градуса и не могат да се почистват с вода, химикали или дезинфектанти. Продажбата им ще бъде разрешена само на територията на България.

Проектът въвежда и по-ясни изисквания за съхранението и транспортирането. Яйцата трябва да се съхраняват и превозват при постоянна температура, която запазва качеството и хигиенните им свойства, като тя не трябва да надвишава 23 градуса.

Запазва се основното правило, че яйцата клас „А", които се предлагат на пазара, се маркират върху черупката с кода на производителя. В проекта обаче се уточнява как се образува този код, каква трябва да бъде минималната му височина и в кои случаи маркирането може да се извърши не в самия производствен обект, а в първия център за опаковане.

По-гъвкав режим се предвижда за яйцата клас „Б". При определени случаи те може да не бъдат маркирани по общия ред, когато се предлагат само на територията на България. Освен това при замърсени или пукнати яйца със запазена подчерупкова ципа кодът на производителя няма да е задължителен, ако маркирането е технически невъзможно.

Промени има и при вноса от трети страни. Вносителят ще трябва да уведомява съответната областна дирекция по безопасност на храните, а проверката за съответствие ще се извършва преди пратката да бъде допусната. Ако изискванията не са изпълнени, яйцата няма да могат да се предлагат на пазара.