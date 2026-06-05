Петролът поскъпва незначително

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Цените на петрола отбелязват лек ръст в азиатската търговия, като частично компенсираха рязкото понижение от предходната сесия, след като „Хизбула“ отхвърли ново предложение за примирие в Ливан, а петролният терминал „Мина ал Фахал“ в Оман преустанови товаренето на суровината след експлозия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на сорта Брент поскъпват с 34 цента, или 0,36 на сто, до 95,37 долара за барел към 08:00 часа българско време, след като в четвъртък загубиха 2,84 на сто от цената си.

Американският лек суров петрол се търгува на цена от 93,11 долара за барел, което представлява повишение със 7 цента, или 0,08 на сто, след спад от 3,1 на сто в предходната сесия.

Въпреки колебанията и двата контракта са напът да отчетат първи седмичен ръст от три седмици насам. Американският лек суров петрол е поскъпнал с над 6 на сто през седмицата на фона на ескалацията в Близкия изток, забавените мирни преговори между САЩ и Иран и ограничения трафик през Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния петролен поток.

Ройтерс съобщи, че терминалът „Мина ал Фахал“ в Оман е спрял товаренето на петрол след експлозия в близост до единичните шамандури за товарене (SBM), като според първоначалната информация причината може да е атака с дрон.

Анализатори предупреждават и за намаляващите глобални петролни запаси, което може да засили натиска върху цените през третото тримесечие.

Лидерът на „Хизбула“ Наим Касем отхвърли вчера предложението за примирие между Израел и Ливан с посредничеството н САЩ. Иран от своя страна постави прекратяването на огъня в Ливан като условие за евентуално мирно споразумение с Вашингтон.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви също вчера, че според него е постигнат напредък в разговорите между Израел и Ливан и че Ливан „заслужава мир“.

„Всеки оптимизъм остава силно помрачен от заплетена мрежа от противоречиви сигнали и заглавия“, коментира пазарният анализатор на Ай Джи (IG) Тони Сикамор.

По думите му от техническа гледна точка макар че цената на американския петрол остава над нивата на подкрепа в диапазона около ниските 80 долара, рискът остава насочен към ново поскъпване.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) запази прогнозата си за ръст на световното търсене на петрол от 1,2 милиона барела дневно през тази година, въпреки напрежението в Близкия изток и ограниченията около Ормузкия проток, заяви в четвъртък генералният секретар на организацията Хайтам ал Гайс.

Междувременно иранският износ на петрол е спаднал до най-ниското си ниво за последните шест години, основно заради морската блокада на САЩ, сочат данни за корабоплаването. Допълнителен натиск върху цените оказва и по-слабото търсене в Китай.