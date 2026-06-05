Гълъб Донев: С амбицията сме да внесем редовен бюджет до края на юни (Обновена)

Комисията твърдо ще върви към процедура по обявяване на свръхдефицит на България за 2025 г., заяви вицепремиерът и министър на финансите

Целта е дефицитът да бъде ограничен до 3%, като това ще зависи от ефекта на мерките, които предстои да бъдат предложени и приложени

С амбицията сме да внесем проекта на Бюджет 2026 до края на юни месец 2026 г. за разглеждане в Народното събрание.

Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на парламентарния контрол в парламента.

"Мерките трябва да бъдат такива, че онова, което през 2023, 2024 и 2025 г. като мерки, за да се постигне 3% дефицит в бюджета, бяха предприемани, те да не бъдат еднократни, а да имаме дългосрочни мерки, които да оказват влияние няколко години напред. Такива мерки до момента нито едно от предходните правителства не предприе и затова се получи този свръхдефицит", каза той и увери, че целта остава дефицитът да бъде ограничен до 3%, като това ще зависи от ефекта на мерките, които предстои да бъдат предложени и приложени.

"Трябва да се има предвид, че до края на годината остават едва шест месеца. В рамките на този период не могат да бъдат постигнати чудеса по отношение на консолидацията на държавните разходи. Затова основният стремеж ще бъде дефицитът да се доближи максимално до 3%, а окончателните разчети ще покажат доколко това е възможно", обясни пред народните представители той.

"След срещата с мисията на ЕК, която се проведе вчера, тази мисия проведе среща с редица министерства, които имат отношения по плащанията за ПВУ и по макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. След вчерашната среща стана ясно, че Комисията твърдо ще върви по процедура по обявяване на свръхдефицит на България за 2025 г.", заяви още Донев.

"До тази процедура се стигна след изследване от страна на Комисията на нетните разходи за 2025 г. Нашите разчети и тези на Комисията се разминаха малко в цифрите, но твърдо вървим към свръхдефицит. Това разминаване дойде, че служебното правителство не подаде доклада за състоянието на публичните финанси през 2026 г. и Комисията разполага само с данни за 2025 г. По нейни разчети дефицитът в България е 4,1% за 2026 г. и 4,3% от БВП за 2027 г. При тези показатели тя твърдо и следейки тенденциите в траекторията на нетните разходи, ще пристъпи към процедура по обявяване на свръхдефицит на България", убеден е вицепремиерът.

По думите му докладът за публичните финанси е готов, изготвена е прогнозата за пролетния семестър и предстои да бъде внесен за становище в Икономическия и финансов комитет, след което ще бъде разгледан от Съвета ЕКОФИН. Последната стъпка ще бъде решение на Съвета на ЕС дали България официално да бъде поставена в процедура по свръхдефицит.

Според Донев, ако процедурата бъде задействана, Европейската комисия ще изиска от България конкретни мерки за ограничаване на дефицита.

Една от мерките, които Комисията категорично заяви след вчерашните разговори, е нетните разходи да бъдат намалявани с 0,5 на сто от БВП, каза той. Министърът добави, че ще се изисква ограничаване на разходите и анализ на структурата на бюджетните разходи. "Структурата на разходната част на нашия бюджет не е много добра. Около 76 на сто са разходите за заплати, социални плащания и пенсии, а едва около 24 на сто са инвестиционни разходи. Правителството ще трябва да предложи мерки, които да бъдат съчетани с препоръките на Европейската комисия", обясни Донев.

"Действително най-големите изненади продължават да излизат в Агенция „Пътна инфраструктура". Тези проекти не винаги могат и не винаги трябва да бъдат финансирани единствено с национални средства. Съществуват достатъчно възможности за европейско финансиране, по които те могат да бъдат реализирани. Има и други източници, включително по линия на сигурността, които до момента не са използвани в достатъчна степен", каза още той.

Според него това, ,че държавата се намира в условията на рекорден дефицит, не означава, че трябва да бъдат спрени всички проекти. Това би било най-лошото възможно решение и най-негативният сигнал към бизнеса, кредиторите и всички инвеститори, които проявяват интерес към България.

"Състоянието на свръхдефицит може да бъде подобрено и чрез привличането на повече преки чуждестранни инвестиции. Именно в тази сфера през последните години се наблюдаваше застой, но сега вече виждаме възстановен интерес от страна на инвеститорите към страната. Това е един от факторите, които могат да допринесат за подобряване на фискалното състояние на България", смята Донев.