Пеканов: Едва 7,5% от средствата по Фонда за справедлив преход са разплатени

Темата за Фонда за справедлив преход е доста трудна и има огромни забавяния. Към този момент има договорени едва 40% и разплатени само 7,5% от средствата. Това е един фонд от 1,1 млрд., с който България разполага именно, за да създаде нови работни места, възможности за хората във въглищните региони, така че да не бъдат застрашени в бъдещето.

Това заяви вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов по време на парламентарния контрол в парламента.

Той бе категоричен, че тази тема е огромен приоритет за настоящото правителство. "Неслучайно тази седмица поканихме в Министерския съвет кметове от засегнатите региони, за да разговаряме за причините за забавянията и бездействието през последните години", добави той.

Пеканов припомни, че през 2023 г. беше направена първата стъпка по тази тема, след което в продължение на почти две години практически не се случвало нищо. "Именно затова нашите усилия са насочени към гарантирането, че смислените проекти, тези, които действително ще допринесат за бъдещето на региона, ще бъдат реализирани. По тази причина се проведоха срещите с кметовете, а също така работим в много тясно сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката и Европейската комисия", обясни той.

"С Европейската комисия водим активен диалог по отношение на една реформа, която също засяга средствата по Фонда. Другото е, че четвъртата процедура от Фонда по Приоритет 4 от на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. буди притеснения, както в Европейската комисия, така и в България. Именно затова беше възложен одит, тъй като съществуват съмнения дали критериите и начинът на провеждане на процедурата са били правилни. Одитът все още не е приключил. В момента, в който бъде завършен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, резултатите ще бъдат публично оповестени. Очаква се в следващите дни регионалният министър да предостави повече информация по темата", каза още вицепремиерът.

"Тук не става въпрос за разделяне на фирмите на коректни и некоректни. Въпросът е свързан със самата процедура. Ако тя по някакъв начин е компрометирана, няма да имаме възможност да я завършим. Ако правилата за подбор на печелившите фирми и малки и средни предприятия са били нарушени или компрометирани през последните месеци, това следва да бъде установено. Тези действия са извършени преди встъпването в длъжност на настоящия кабинет и ние няма да поемем отговорността да завършим процедура, която е компрометирана. В същото време ви уверявам, че се работи денонощно, за да бъдат средствата по Фонда за справедлив преход използвани по най-добрия възможен начин и за наистина смислени цели", обеща Пеканов.

По думите му неслучайно и премиерът Росен Желязков заявил, че средствата трябва да бъдат насочени към индустриални зони и инвестиции, които създават работни места. "Именно там хората в региона могат да бъдат сигурни, че се изграждат условия за устойчиво развитие и по-добро бъдеще", заключи той.