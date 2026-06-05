Зам.-министър на икономиката: Благоприятната среда за инвестиции се гради върху доверие

Красимир Якимов участва в заседание на Съвета на ОИСР и в среща с представители на MEDEF International и водещи френски компании
Благоприятната среда за инвестиции не се създава единствено чрез стимули. Тя се изгражда върху доверие, доверие в институциите, доверие във върховенството на закона и доверие, че политиките ще останат предвидими и прозрачни.
Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на заседание на Съвета на ОИСР на министерско ниво на тема „Правилни индустриални политики за отворени пазари, растеж и просперитет", което се проведе в Париж.
В рамките на дискусията, посветена на създаването на благоприятна среда за инвестиции, Якимов подчерта, че привличането на инвестиции е важно за България, но още по-важно е тяхното качество. По думите му страната ни се стреми към инвестиции, които повишават конкурентоспособността, ускоряват иновациите, създават работни места с висока добавена стойност и подкрепят зеления и цифровия преход на икономиката.
Той отбеляза, че това изисква модерен публичен сектор, който е ефективен, прозрачен и дигитализиран. Намаляването на административната тежест, подобряването на качеството на регулациите и гарантирането на равнопоставено третиране на инвеститорите са сред основните приоритети на страната. „Инвеститорите ценят бързината и гъвкавостта, но още повече ценят предвидимостта", посочи Якимов.
Заместник-министърът подчерта още, че инвестиционната политика трябва да допринася и за по-широки обществени цели. Необходими са инвестиции, които развиват уменията, подкрепят научните изследвания и иновациите, укрепват регионалното сближаване и подпомагат интегрирането на местния бизнес в глобалните вериги на стойността. Според него икономическият растеж е най-устойчив, когато ползите от него достигат до всички региони и общности.
Красимир Якимов отбеляза, че Рамката на ОИСР за инвестиционна политика е важен ориентир за България, особено в контекста на процеса по присъединяване към Организацията. Тя подпомага страната в усилията ѝ за привеждане в съответствие с международните добри практики и за укрепване на политиките в области като управлението на инвестициите и отговорното бизнес поведение.
„В условията на все по-несигурна глобална среда отворените пазари, силните институции и международното сътрудничество остават основата на устойчивите инвестиции и дългосрочния просперитет", посочи Якимов. Той подчерта и готовността на България да продължи тясното си сътрудничество с ОИСР и с всички партньори на форума.
В рамките на посещението си в Париж зам.-министър Якимов участва и в среща с представители на MEDEF International и водещи френски компании, посветена на перспективите за развитие на икономическото сътрудничество между България и Франция, съобщават от пресцентъра на Министерството на икономиката.
По време на дискусията Якимов подчерта, че бъдещата конкурентоспособност на Европа зависи от способността ѝ да развива индустриалния си потенциал, да насърчава технологичните иновации и да привлича инвестиции в стратегически и производствени капацитети. Той отбеляза още, че България работи за създаването на предвидима и благоприятна за инвеститорите среда чрез административни реформи, дигитализация и по-силна институционална подкрепа за бизнеса.
По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за разширяване на индустриалното и технологичното сътрудничество между България и Франция, както и за привличане на инвестиции към страната ни в стратегически сектори с висока добавена стойност, включително индустриално производство, отбранителни технологии, енергетика и иновации.
„Нашата амбиция е ясна по-малко бюрокрация, по-бързи решения и по-силна подкрепа за инвеститорите. България има потенциал да се утвърди като производствена база, логистична платформа и иновационен партньор в Югоизточна Европа", заяви Якимов.