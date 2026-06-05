Зам.-министър на икономиката: Благоприятната среда за инвестиции се гради върху доверие

Красимир Якимов участва в заседание на Съвета на ОИСР и в среща с представители на MEDEF International и водещи френски компании

Благоприятната среда за инвестиции не се създава единствено чрез стимули. Тя се изгражда върху доверие, доверие в институциите, доверие във върховенството на закона и доверие, че политиките ще останат предвидими и прозрачни.

Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на заседание на Съвета на ОИСР на министерско ниво на тема „Правилни индустриални политики за отворени пазари, растеж и просперитет", което се проведе в Париж.

В рамките на дискусията, посветена на създаването на благоприятна среда за инвестиции, Якимов подчерта, че привличането на инвестиции е важно за България, но още по-важно е тяхното качество. По думите му страната ни се стреми към инвестиции, които повишават конкурентоспособността, ускоряват иновациите, създават работни места с висока добавена стойност и подкрепят зеления и цифровия преход на икономиката.

Той отбеляза, че това изисква модерен публичен сектор, който е ефективен, прозрачен и дигитализиран. Намаляването на административната тежест, подобряването на качеството на регулациите и гарантирането на равнопоставено третиране на инвеститорите са сред основните приоритети на страната. „Инвеститорите ценят бързината и гъвкавостта, но още повече ценят предвидимостта", посочи Якимов.

Заместник-министърът подчерта още, че инвестиционната политика трябва да допринася и за по-широки обществени цели. Необходими са инвестиции, които развиват уменията, подкрепят научните изследвания и иновациите, укрепват регионалното сближаване и подпомагат интегрирането на местния бизнес в глобалните вериги на стойността. Според него икономическият растеж е най-устойчив, когато ползите от него достигат до всички региони и общности.

Красимир Якимов отбеляза, че Рамката на ОИСР за инвестиционна политика е важен ориентир за България, особено в контекста на процеса по присъединяване към Организацията. Тя подпомага страната в усилията ѝ за привеждане в съответствие с международните добри практики и за укрепване на политиките в области като управлението на инвестициите и отговорното бизнес поведение.

„В условията на все по-несигурна глобална среда отворените пазари, силните институции и международното сътрудничество остават основата на устойчивите инвестиции и дългосрочния просперитет", посочи Якимов. Той подчерта и готовността на България да продължи тясното си сътрудничество с ОИСР и с всички партньори на форума.

В рамките на посещението си в Париж зам.-министър Якимов участва и в среща с представители на MEDEF International и водещи френски компании, посветена на перспективите за развитие на икономическото сътрудничество между България и Франция, съобщават от пресцентъра на Министерството на икономиката.

По време на дискусията Якимов подчерта, че бъдещата конкурентоспособност на Европа зависи от способността ѝ да развива индустриалния си потенциал, да насърчава технологичните иновации и да привлича инвестиции в стратегически и производствени капацитети. Той отбеляза още, че България работи за създаването на предвидима и благоприятна за инвеститорите среда чрез административни реформи, дигитализация и по-силна институционална подкрепа за бизнеса.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за разширяване на индустриалното и технологичното сътрудничество между България и Франция, както и за привличане на инвестиции към страната ни в стратегически сектори с висока добавена стойност, включително индустриално производство, отбранителни технологии, енергетика и иновации.