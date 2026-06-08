След 50 години Lada Niva се сдоби въздушна възглавница!

Lada Niva е един от малкото автомобили, които са останали непроменени в продължение на десетилетия. От 1977 г. насам съветският джип има почти същата каросерия, постоянно задвижване на всички колела, опростена механика и отлични офроуд възможности.

АвтоВАЗ сега представи обновената Lada Niva Legend, модел, който външно почти не променя познатата си форма, но технически получава най-големия пакет от промени в най-новата си история.

Премиерата се състоя на Международния икономически форум в Санкт Петербург, където обновената "Нива" беше показана редом с новия SUV Azimut и състезателния автомобил "Искра".

Салонът е оборудван с въздушна възглавница за водача за първи път, повече от три десетилетия след като тя стана стандартна в повечето нови автомобили. Джипката я получава чрез нов волан, взет от Lada Granta, което е голяма иновация в безопасността за автомобил на тази възраст. Ключът за запалване е преместен надясно, скоростният лост е по-близо до водача, а редукторът и изборът на задвижване вече се управляват с един лост, вместо по-старото разположение. Снимките на интериора показват и екрана на инфотейнмънта на централната конзола. Подобрена е звукоизолацията, инсталирана е по-модерна система за отопление и климатизация, а "Нива" най-накрая получава централно заключване и един ключ за вратите и стартиране на двигателя.

Промените продължават и под капака. Старият 1,7-литров двигател е заменен от 1,8-литров осемклапанов двигател от Niva Travel. Той развива 90 к.с. и 153 Нм въртящ момент, което е със 7 к.с. и 24 Нм повече от преди. По-важно от самата мощност е, че двигателят доставя 80 процента от въртящия момент от 1000 оборота в минута, което е много по-полезно за шофиране извън пътя, отколкото високите цифри на хартия. АвтоВАЗ също така твърди, че разходът на гориво е намален с 3 до 30 процента, в зависимост от режима на шофиране.

Окачването също е модернизирано. Стабилизаторната щанга е преместена напред, което според производителя би трябвало да подобри комфорта и поведението на пътя, докато вентилираните предни дискове би трябвало да осигурят по-ефективно спиране. Общо Lada изброява над 100 нови и 60 модернизирани части и възли. Производството се подготвя, а цените ще бъдат обявени по-късно.