Шишков: МРРБ не е инициатор за свалянето на заданията за текущ ремонт от сайта на АПИ

Министерството на регионалното развитие по никакъв начин не е било инициатор за сваляне на тези задания от сайта на АПИ. По данни на агенцията заданията за ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа временно не са били налични. А причината - администраторите са трябвали да коригират съдържащите се лични данни на съответните лица работели по заданията. Трябвало е да се обработят близо 700 документи, те вече са готови и данните в сайта отново са видни.

Това разясни регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол.

На 14 май данните за заданията за текущ ремонт и поддръжка на пътищата, които са видни на сайта на АПИ, бяха спрени, сигнализира читател на "24 часа".

Тогава от министерството обясниха, че е допуснато изтичане на лични данни - в документите имало име и подпис на съответните лица, работили по заданието.

Карта на българските пътища с точно означение на договорите за ремонти по тях и данни за колко пари и с кои фирми са подписани бе създадена по време на ппоследното служебно правителство. За първи път у нас от картата става ясно и какви са реално похарчените пари за конкретните възлагания на фирмите, които имат 4-годишни договори да поддържат пътищата.

"На 8 април АПИ е сключила два договора за 43 хил. евро за създаването на тази платформа и публикуването на данните в нея. Коментарът оставам на вас дали е изпълнено качествено", обърна се министърът към народните представители.

"Наложило се е в много кратък порядък да бъдат коригирани определени дейности извършвани тогава. И да бъдат обработени близо 700 документа. Прозрачността е наш приоритет, начинът, по който е била във времето назад, когато е липсвала, не е наша отговорност", заключи Шишков.