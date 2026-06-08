Новият Ford Focus най-вероятно ще е кросоувър

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Легендарният хечбек Ford Focus се готви за радикално завръщане на европейския пазар, но в напълно нова роля.

Американският производител планира да трансформира емблематичното име в динамичен кросоувър от C-сегмента, който да се позиционира малко под настоящата Kuga и да се превърне в директен конкурент на пазарния хит Volkswagen T-Roc.

Бъдещият модел ще бъде духовен наследник на по-екстремната модификация Focus Active, като ще предложи по-висок просвет и офроуд излъчване, но ще запази спортното пътно поведение на класическия автомобил.

Голямата изненада е в задвижването. Ford официално забавя плановете си за пълна електрификация и ще заложи на мултиенергийна платформа с високоефективни хибридни (HEV) и plug-in хибридни (PHEV) системи. Решението да не се предлага изцяло електрическа версия на новия Focus е стратегически ход за избягване на вътрешна конкуренция с наскоро представените Explorer и Capri.