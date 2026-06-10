В дигиталната ера бързият и надежден компютър вече не е лукс, а необходимост – независимо дали работите от вкъщи, учите онлайн или просто искате безпроблемно ежедневие пред екрана. Добрата новина е, че обновяването на вашия софтуер не трябва да струва скъпо. В момента Godeal24 предлага изключително изгодна възможност да преминете към най-новите версии на Windows 11 Pro и Microsoft Office 2024 на цени, които трудно могат да бъдат пренебрегнати.
С MS Office 2024 Professional получавате най-новото поколение офис пакет, който включва добре познатите Word, Excel, PowerPoint и други ключови инструменти. Тази версия идва с оптимизирана производителност, подобрени функции за съвместна работа и по-интелигентни инструменти за обработка на документи и данни. Независимо дали създавате отчети, анализирате таблици или подготвяте презентации, Office 2024 ви дава всичко необходимо за ефективна работа – и то на изключително достъпна цена от 16.99€.
С Windows 11 Pro получавате модерна операционна система, създадена с фокус върху скоростта, сигурността и продуктивността. Новият интерфейс е по-интуитивен, а подобрената производителност позволява по-бърза работа с приложения, игри и ежедневни задачи. За професионалистите са налични разширени функции като BitLocker защита, отдалечен достъп и по-добро управление на устройствата – всичко това на цена от едва 12.25€.
Тази оферта е особено подходяща за студенти, фрийлансъри, малки бизнеси и всеки, който иска да подобри работната си среда без да натоварва бюджета си. В свят, в който технологиите се развиват с бързи темпове, актуалният софтуер е ключът към това да останете конкурентоспособни и ефективни.
Не пропускайте възможността да обновите своя компютър бързо, лесно и изгодно.
Microsoft Office 2024 – Най-новите инструменти на изненадваща цена!
- MS Office 2024 Professional Plus - 1 PC – 16.99€
- MS Office 2024 Professional Plus - 3 PCs – 39.99€ (Only 13.33€/PC)
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC – 28.28€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- MS Office 2021 Professional Plus - 2 Keys – 54.25€ (Only 27.13€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 3 Keys – 76.25€ (Only 25.42€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 5 PCs – 124.00€ (Only 24.80€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus - 1 PC – 24.75€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
Актуализирайте компютъра си с най-новата версия на Windows OS от 10€.
- Windows 11 Professional Key – 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys – 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home Key – 12.15€
- Windows 10 Professional Key - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys – 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.15€ (only 6.83€/Key)
- Windows 10 Home - 8.15€
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- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro - Bundle - 28.25€
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro - Bundle - 28.15€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.59€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro - Bundle – 37.99€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 34.20€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 31.64€
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- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1200.00€ (24€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2300.00€ (23€/key)
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В Godeal24 можете да спестите време и пари с изключително ниски цени за Microsoft лицензи, софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти.
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