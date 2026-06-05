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Общият обем на вноса и износа на услуги в Китай за януари–април възлиза на 2,48 трлн. юана

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От януари до април 2026 г. общият обем на вноса и износа на услуги в Китай възлиза на 2,48 трилиона юана, което е ръст с 4,9% на годишна база, съобщиха от Търговското министерство, предава КМГ. Сред тях износът е 985 милиарда юана, или увеличение с 15% на годишна база, а вносът - 1,5 трилиона юана, спад с 0,8% на годишна база. Дефицитът в търговията с услуги е 515,32 милиарда юана, което е намаление с 139,74 милиарда юана на годишна база.

Износът на услуги, изискващи висока степен на квалификация, продължава да отбелязва бърз растеж. Сред тях най-бързият ръст се наблюдава при услугите в областта на културата и развлеченията, както и при таксите за използване на интелектуална собственост.

Износът на туристически услуги и вносът на транспортни услуги отбелязват бърз растеж. От януари до април износът на туристически услуги възлиза на 147,15 милиарда юана, което представлява ръст от 30,4 % и е най-бързият темп на растеж сред петте най-големи сектора на износа на услуги.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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