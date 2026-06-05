До края на август трябва да имаме действаща антикорупционна комисия и нов холдинг за въглищата

До 31 август трябва да имаме действаща, а не само структурирана антикорупционна комисия, както и преструктуриран БЕХ - нов холдинг, управляващ "Мини Марица изток" и ТЕЦ "Марица изток 2" Това е крайният срок за изпълнение на всички реформи, заложени по Плана за възстановяване и устойчивост, 1 септември вече ще е късно.

В това бяха категорични източници от Брюксел. В началото на седмица парламентът прие реформата как ще се определя състава на КПК и така успя да спаси 200 млн. евро по плана.

Преструктурирането на БЕХ обаче остава проблем. Очаква се следващите дни енергийният министър да получи мандат за изпълнение на тази реформа, след като предишният парламент забрани на тогавашния служебен министър Трайчо Трайков да я изпълни.

ЕК иска от нас да извадим въглищните централи от шапката на БЕХ и да ги обединим под нов холдинг. Неизпълнението може да ни струва 500 млн. евро.

А вицепремиерът по европейските въпроси Атанас Пеканов даде знак, че тази реформа може да възпрепятства усвояването и на 1 млрд. евро по Фонда за справедлив преход.

Според източници от ЕС България е напреднала неимоверно в последната една година и само за този период е успяла да усвои 1,9 млрд. евро от общо 6,17 млрд. евро от ПВУ. До края на август обаче остават още около 2,7 млрд. евро, които трябва да получим.

До края на септември България трябва да е отчела документално всички реформи. След това ЕК има 2 месеца срок, за да ги оценят и до 20 ноември ще е ясно колко общо средства ще успее да усвои страната ни по плана.

Има забавяне при някои проекти, за които може да се направи преструктуриране - да се намалят за сметка на увеличаване на други. Но не става въпрос за големи инвестиции, увериха източници от Брюксел.

Оценката за 4-тото плащане в размер на 1,15 млрд. евро трябва да бъде готова до началото на следващата седмица. Все още не е ясно дали ще бъде одобрен законопроекта, който беше приет преди два дни от парламента, свързан с реформата на ВиК сектора. Той беше една от големите спънки пред България да получи пълната сума по 4-тото и 5-тото плащане.

Другата седмица България трябва да подаде искане за петото плащане, което е в размер на 1,6 млрд. евро.