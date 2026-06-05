ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян без книжка катастрофира на пътя Лом - Брусарц...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22984910 www.24chasa.bg

Мъж плати с фалшива банкнота от 500 евро в такси във Враца

1032
Евро банкноти Снимка: Pixabay

Сигнал за фалшива евро банкнота от 500 евро е подал до Районно управление Враца таксиметров шофьор, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът е от в четвъртък, 4 юни, като според информацията клиент на таксито е заплатил с банкнотата. При проверка в банков клон е установено, че парите не са истински.

По случая е образовано досъдебно производство по чл.244 ал.1 Наказателния кодекс, според който, ако някой прокара в обращение подправени парични или други знаци или платежни инструменти по чл. 243, ал. 2, приеме, придобие, прехвърли или си служи с такива, като знае, че са подправени, или ги пренесе през границата на страната или ги превозва, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години, съобщава БТА. 

Преди по-малко от месец фалшива евро банкнота от 50 евро бе въведена в обращение в магазин за хранителни стоки и във врачанското село Нефела. 

Евро банкноти Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание