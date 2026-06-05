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Министър Шишков: Прави се анализ за подмяна на голяма част от водопроводната мрежа

Деляна Къркеланова

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Регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол в парламента. Снимка: Николай Литов

Дебатът за ВиК-то тепърва предстои, защото има населени места, които имат очевиден проблем. В момента правим пълен анализ какви краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки трябва да се вземат. За нас е по-важно да решим проблема с безводието, защото той е по-фундаментален. Вместо ние да търсим начин, в който да компенсираме хората, че няма вода, много по-добре е да има вода. Така че фокусът по принцип оттук нататък ще бъде наистина да можем да направим така, че да подменим голяма част от водопроводната мрежа, защото част от проблема е този. Анализът вече се прави и се работи в тази посока. 

Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарен контрол. 

Проблемът с ВиК, изобщо с това, че наистина имаме на места проблеми с водоснабдяването и качеството на водоснабдяването, ни е безкрайно ясно. Трябва да кажем обаче, че предишните Народни събрания не бяха одобрили изискуемите промени, които Европа ни беше поискала, за да си получим част от парите от четвъртия транш. Наистина е много важно да променим съответни текстове в законите, свързани с ВиК услугите, за да можем да влезем в тези изисквания, че да не загубим пари", коментира той относно приетия преди два дни Закон за водите, който бе променен и приет в спешен порядък, за да може да се спаси четвъртото плащане по ПВУ. 

"Ние имахме две седмици, за да спасим, мисля, че много пари. България успя да спази един критичен срок от един критичен закон. Надявам се, че когато влезем в нормален ритъм на работа, ще бъдем много по-задълбочени за всяко нещо", изрази надежда Шишков. 

Регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол в парламента.

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