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Токът за бизнеса ще е по-евтин с 28% в събота

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СНИМКА: Pixabay

При средна цена от 82,59 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 6 юни. 

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 114,69 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 27,99 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 37,18 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 128 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 75 921,62 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 92,94 евро (без ДДС) за мегаватчас, пише БТА. 

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 97,68 евро (без ДДС) за мегаватчас.

 

СНИМКА: Pixabay

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