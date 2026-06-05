Инвестиции, които включват български доставчици и подизпълнители, ще ползват облекчени условия

Инвестициите вече няма да бъдат тема само на едно министерство. Извеждаме ги на ниво държава и Министерски съвет, за да покажем ясно на инвеститорите и местните общности, че инвестициите са национален приоритет. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с кмета на София Васил Терзиев.

„В определени индустрии, София има конкурентни предимства пред стратегическите инвеститори. В тези процеси, като условие за облекчен режим на одобрение и намалена административна тежест, държавата ще изисква внедряването на български доставчици и подизпълнители във веригата на стойността. Така ползите ще достигат до регионите в цялата страна", изтъкна той.

Двамата обсъдиха развитието на индустриалните зони, привличането на инвестиции и координацията между държавата и местната власт. Сред основните теми бяха възможностите за развитие на икономическите зоните в „Доброславци" и „Божурище" като част от усилията за привличане на стратегически инвеститори.

Министър Пулев отдели специално внимание на новата институционална рамка за управление на инвестиционната политика и създаването на координационно инвестиционно звено към Министерския съвет. То ще координира работата между всички отговорни институции по реализацията на проекти от национално значение. „В координационното звено ще има място и за представителите на местната власт. Ще получите официална покана за участие, за да можем още от самото начало да структурираме процесите по правилен начин", заяви той пред кмета.

Бяха обсъдени още сектори като биотехнологии, космически технологии, отбранителна индустрия, високотехнологично производство и решения, свързани с изкуствения интелект.

Министърът представи и подготвяните законодателни инициативи в подкрепа на инвестиционния процес, в това число и за публично-частното партньорство. „Предстои обществено обсъждане на проектите. Целта ни е да отговарят на нуждите на общините и на очакванията на инвеститорите. Ще бъдем благодарни за вашите предложения и експертни препоръки", заяви Александър Пулев. Той посочи, че в Управленската програма на правителството тези проактивни политики ще намерят основно място.

Вицепремиерът подчерта необходимостта от тесен синхрон между държавните институции, местната власт и бизнеса като ключово условие за привличането на нови инвестиции и създаването на висококачествени работни места. „Този синхрон е едно от най-важните послания към инвеститорите", заяви министърът, посочвайки, че трябва да се преодоляват партийните различия и да се мисли за прогреса на регионите и качеството на живот на хората в тях.

От своя страна кметът на столицата посочи, че държавата може да разчита на сътрудничеството му при привличане на инвеститори и да се работи в обща посока. „Правилната подкрепа за София не е подкрепа за кмета, а за града, който създава близо 40% от брутния вътрешен продукт на страната. Всяка инвестиция в София носи повече средства в хазната на държавата и повече ресурси за останалите общини", подчерта още той.

Двамата се обединиха около нуждата от силно партньорство между държавата и общините, както и специално със столицата. Вицепремиерът покани кмета на столицата да участва лично или чрез съответни представители в инвестиционните форуми и бизнес делегации от взаимен интерес.