Дизелът в България падна до най-ниска цена от над два месеца насам

Средната цена на дизеловото гориво на дребно в страната се е понижила с 1 евроцент вчера в сравнение с предходния ден, като е продължила низходящия си ход за четвърти пореден ден, показват данните на Националната агенция по приходите.

Средната цена на дизела по българските бензиностанции вчера е спаднала до 1,63 евро за литър, което е най-ниско ценово равнище от 27 март, сочат данни на НАП.

Цената на бензина на дребно у нас също е била по-ниска вчера, като е намаляла с 1 евроцент в сравнение с предишния ден – до 1,52 евро за литър. Последно стойността на бензина е била на същото ниво на 19 май.

За сравнение, в началото на американско-израелския конфликт срещу Иран в края на февруари и последвалите ответните ирански удари срещу държавите от региона, довели до рязко поскъпване на суровия петрол, на 28 февруари бензинът на дребно в България е струвал 1,23 евро за литър, а дизелът – 1,27 евро за литър.

Спрямо ценовите нива при горивата на 28 февруари, когато започна офанзивата срещу Иран, бензинът у нас остава с 23,6 на сто по-скъп, а дизелът – с 28,3 на сто, пише БТА.

НАП публикува всекидневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95. За изчислението на средните цени се взима информация от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците.