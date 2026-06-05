Еврокомисар: ЕК обмисля мерки за намаляване на зависимостта от Китай

Европейската комисия обмисля законодателство, което би могло да задължи компаниите в ключови сектори да намалят прекомерната си зависимост от един единствен доставчик – като например от китайски фирми, и да диверсифицират доставките си като се снабдяват от най-малко три източника. Това заяви днес европейският комисар по търговията Марош Шефчович по време на конференция в Брюксел, съобщиха Ройтерс и БТА.

Предложението на ЕК ще бъде част от по-широко преразглеждане на защитните мерки в търговията на ЕС, което трябва да приключи до третото тримесечие на годината. Очакват се стъпки към ускоряване на антидъмпинговите и антисубсидийните дела в ЕС и потенциални нови мерки за справяне с излишния капацитет за производство, посочва агенцията.

„Диверсификацията сега изисква специален инструмент“, обясни Шефчович. „Разбираме спешността по отношение на критичните минерали, но всеки сектор с висок риск трябва да се откъсне от зависимостта от един-единствен доставчик“, подчерта еврокомисарят по търговията.

По думите му компаниите, като разполагат с най-малко три различни източника на „критични доставки“, ще бъдат защитени от мащабни прекъсвания във веригата на доставки и от правителствени политики, като например ограниченията за износ, които Китай наложи върху определени редкоземни елементи.

Шефчович не уточни кои сектори или доставчици попадат под определението „с висок риск“ или кои доставки ще бъдат считани за „критични“.

По думите му се очаква лидерите на ЕС, които ще се съберат на среща на върха в Брюксел на 18 и 19 юни, да обсъдят икономическата сигурност и вероятно да дадат насоки относно инструментите, върху които ЕК трябва да се съсредоточи.

Миналия месец пет държави от ЕС публикуваха документ, в който призовават ЕС да преразгледа търговските си мерки, за да се защити по-ефективно от евтиния внос.

Еврокомисарят отбеляза още, че вече съществуват политики на ЕС, които насърчават компаниите да диверсифицират дейността си, ако 40 процента от определени доставки зависят само от един източник.

Шефчович също така заяви, че всяка мярка ще трябва да бъде съгласувана с бизнеса и да включва преходен период.

„Знам, че времената са трудни и икономическата ситуация е много предизвикателна, но трябва да работим с тях (представителите на бизнеса) по въпроса как биха интегрирали тази рискова премия в своите бизнес операции. Преди това не беше необходимо..., но това се е променило“, каза еврокомисарят по търговията.