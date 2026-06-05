Гълъб Донев: Пари в държавата няма

Ако не направим дефицит 3%, ще трябва да приемем мерките, които ни налагат от ЕК, а не тези, които ние смятаме за правилни

Не бързаме с вдигане на данъци, те имат краткосрочен ефект

Млада парламентарна група сме, нормално е депутатите ни да грешат

"Отговорност" е думата, която финансовият министър избра, за да опише поведението на ПБ към публичните финанси.

"Не е оправдание или опит да се прехвърли винага на предишните, а реалистична картина на финансовото състояние. Парите или ги има или ги няма. А пари в държавата няма".

Така вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оцени състоянието на държавните финанси в "Панорама" по БНТ.

Истина е, че българската икономика расте, и то добре, но дали може да догони разходите и се получават тези дефицити, попита риторично той.

И добави: " Когато харчим безотговорно се получава този дефици- 7,4% при действащи политики. Няма как да се започне да се прави бюджет без да се знае съотношението между тях. Началният дефицит , с който започваме да правим бюджета за 2026 г. е този.

Донев обаче избегна отговор на въпрос дали ще успее да направи бюджет с 3% дефицит.

Когато ЕК вкарва държава в процедура по свръхдефицит, тя поставя цели и прави оценка. Използвала е данни за 2025 г., защото няма данни за 2026 г. затова има разминаване . ЕК налага и един минимум от 0,5% така, че да се влезе в нормален темпн на нарастване на разходите, така че след година две, три да се стигне до нормален дефицит. Така той обясни споровете около дефицита и точността при неговото измерване.

"Най-лесната мярка, когато искаме да се свие дефицитът е вдигане на данъците, както препоръчва ЕК. Нека да видим дали няма други възможности за свиване на разходите. В момента 76% са разходите за пенсии и заплати и само 24% за инвестиции. Икономиката, която расте по-бавно не може да ги догони. Ние не искаме бърз ефект, а търсим не краткосрочни мерки, а такива с дългосрочен ефект., каза Донев.

"Искам балансиран бюджет, но реалността и дали може да се постигне е друг въпрос. Работим паралелно за мерки, както в раходната част, така и при приходите.", отговори той на въпрос дали искат и дали могат да направят бюджет с 3% дефицит.

Решени сме да направим възможното, за да подобрим финансовото състояние на държавата. Ако не го направим, ще бъдем длъжни да приемем наложените ни мерки от ЕК, обясни Донев.

Млада парламентарна група сме, нашите депутати нямат параентарния опит и е нормално човек в такава ситуация да греши. Той не се съгласи с интерпретациите за намаляване на пенсиите, тъй като ковидната добавка не е пенсия.