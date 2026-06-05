Владислав Горанов: Били сме в "техните обувки", затова разбираме проблема на ПБ

Асен Василев опита да разкаже история за фискално перпетуум мобиле, даде старт на растящия дефицит, смята бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ

Големият проблем на финансите е голямото харчене за пенсии и заплати, което няма как да не се свързва с Асен Василев. В условия на политическа криза той обясняваше, че пари има, нашият дълг е нисък и можем през бюджета да повишим благосъстоянието на хората. Василев "опита да разкаже една история за фискално перпетуум мобиле".

"Като системна партия знаем кога сме допускали грешки и уважаваме усилията им. Били сме в подобно положение, в техните обувки", оцени Горанов първите действия на ПБ.

Но отбеляза, че не е страшно, ако вложиш политическата си енергия в правене на разумни неща, още повече, че при 130 депутати те нямат избор.

С няколко числа той обясни генезиса на дефицита - от 2019 г. разходите растат със 7% при същите данъци. 4% от тях са социални разходи. Ако добавим и разходите за заплати, се очертава картината откъде идва този дефицит.

Той не отрече, че атоматизмът на разходите се е случил в предходни парламенти с мнозинство на ГЕРБ. "Не казвам, че това не е грешка и се радвам, че една от заявките на това правителство е да ги махне". Горанов бе категоричен: "Кабинетът Желязков не падна, той си тръгна".

Според него, ако хората, излезли на площадите през декември, са имали още малко търпение, сме щели да имаме приемлив бюджет, защото вече е имало разговори с работодатели и синдикати.

"ЕК няма информация за тази година, служебният кабинет не я е предоставил и това ги е лишило от възможността да се прецени траекторията в благоприятна посока", обясни намерението на Брюксел за процедура по свръхдефицит към нас.

Запитан кой си затваря очите за незаконния град "Баба Алино", Горанов отхвърли вина на кмета на ГЕРБ Иван Портних.

"Ние се учим от грешките си, дори да се саморазпуснем, можем да разказваме, че сме част от всички инфраструктури на ЕС", заключи той.





