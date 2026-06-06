Пазарите на зърнени култури през седмицата се определяха от времето и опасенията за балансите на новата реколта, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ) в седмичния си анализ, предава БТА.

Пшеницата и царевицата бяха повлияни по-малко от директните ценови движения и повече от промяната към метеорологичните условия и балансовото мислене за новата година, отбелязват от ССБ. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха около 215 - 223 долара за тон, а тези на борсата „Юронекс" на 253 - 260 долара за тон.

Цената на захарта остана силно свързана с предлагането, като пазарът се фокусира върху по-силното производство в Бразилия и подобряващите се перспективи за индийско производство. Фючърсите на суровата захар на борсата в Ню Йорк се търгуваха на цени около 314 - 319 долара за тон, а тези на рафинираната захар на борсата в Лондон на около 445 - 450 долара за тон.

При търговията на Софийската стокова борса със зърнени стоки след появата на нови оферти в края на миналия месец, които доведоха до сделки за хлебна пшеница и за фуражна пшеница на цени от 247,50 и 237,50 евро за тон, сега в първите дни на юни остават офертите за търсене на фуражна пшеница на 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки остават стабилни при непроменено ниво на началните цени. През последните две седмици бяха сключени сделки за различни видове консервирани храни, както и за минерална вода в бутилки. През тази седмица остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

При индустриалните стоки на ССБ през седмицата имаше сделки за котелно гориво на 674,39 евро за тон и за моторно масло на 5950 евро за хиляда литра, както и за множество машинни части по спецификация. Продаде се и дизелово гориво Б6 на 1524,13 евро за хиляда литра. При металите се реализираха покупки за скрап от черни метали в диапазон 81,81-107,37 евро за тон, за скрап от мед на 4601,63 евро за тон, за скрап от алуминий на 715,81 евро за тон, за скрап от месинг на 2556,46 евро за тон, за скрап от олово на 485,73 евро за тон.