Махат Чърчил и Тюринг от британските банкноти

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Банк ъф Ингланд планира да премахне образите на известни британци от бъдещите банкноти. Сред тях са Уинстън Чърчил, Алън Тюринг и Джейн Остин. Причината е вътрешно изследване. То предупреждава, че подобни фигури могат да се възприемат като „елитистки и разделящи", съобщава "Дейли мейл".

Документи показват, че служители на централната банка са били предупредени, че някои исторически личности не отразяват културното и природното разнообразие на Великобритания.

Проучване на „Саванти" от октомври миналата година сочи, че образите на известни британци създават „ретроградна визия за страната" и могат да водят до разделение в обществото.

Вместо това изследователите препоръчват новите дизайни на банкнотите да бъдат посветени на природата, включително дивата природа и естествените пейзажи, които се възприемат като по-неутрални и обединяващи.

Препоръките са били представени месеци преди официалното съобщение на банката, че бъдещите серии банкноти ще се фокусират върху природни теми. Така ще бъде прекъсната традиция с продължителност над 50 години, през която на британските банкноти, наред с монарха, се изобразяват и видни личности от историята.

От Банк ъф Ингланд подчертават, че решението е взето основно поради съображения за сигурност и борба с фалшифицирането, както и въз основа на обществено допитване. Управителят Андрю Бейли заяви, че основният приоритет на институцията е защитата на банкнотите от все по-сложни методи за подправяне.

Според банката, в проведена обществена консултация с около 44 000 участници, природата е била най-предпочитаната тема.

Въпреки това, разкритията за вътрешното изследване предизвикаха политически реакции. Робърт Дженрик от партията „Реформ ЮК" разкритикува действията като ненужно разхищение на време и ресурси. Джеймс Картлидж, говорител по отбраната на опозицията, заяви, че фигури като Чърчил и Тюринг са „герои, които трябва да бъдат почитани".

Бившият британски военен офицер полковник Ричард Кемп определи решението като „срамно" и предупреди, че без личности като Чърчил и Тюринг изходът от Втората световна война би могъл да бъде различен.

Част от участниците във фокус групите са изразили мнение, че дори фигури като Алън Тюринг носят асоциации с „империалистическо мислене", свързано с победата във Втората световна война. Според изследователите, особено сред по-младите участници, съществува усещане, че подобни образи са остарели и не отразяват съвременното общество.

Традицията за изобразяване на исторически личности върху британските банкноти започва през 1970 г., когато Уилям Шекспир се появява на банкнотата от 20 паунда.