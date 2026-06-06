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https://www.24chasa.bg/biznes/article/22991049 www.24chasa.bg

Китайската корабостроителна индустрия ускорява прехода към зелено и интелигентно производство

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китайската корабостроителна индустрия продължава да засилва прехода си към по-екологично и високотехнологично развитие, като допринася за глобалната трансформация на морския транспорт към нисковъглеродни решения.

През първото тримесечие на 2026 г. новите поръчки в сектора нарастват с над 190% спрямо година по-рано, а над 80% от тях са за кораби с екологични технологии. Китай развива цялостна индустриална верига за алтернативни морски горива, включително втечнен природен газ, метанол, амоняк и водород.

Успоредно с това корабостроителниците внедряват интелигентни производствени системи и цифрово свързани фабрики.

Въпреки напредъка, индустрията продължава да се сблъсква с предизвикателства като липсата на достатъчна инфраструктура за новите горива и необходимостта от по-широка дигитализация на малките доставчици.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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