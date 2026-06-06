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https://www.24chasa.bg/biznes/article/22991062 www.24chasa.bg

Търговията с услуги в Китай нараства с 4,9% през първите четири месеца

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китайската търговия с услуги е отбелязала ръст от 4,9% на годишна база през периода януари–април 2026 г., като общият обем на вноса и износа достига близо 2,49 трилиона юана.

Най-бързо се развива износът на туристически услуги, който нараства с 30,4% до 147,15 милиарда юана. Силни резултати отчита и търговията с услуги, базирани на знания и интелектуална собственост, която достига 1,1 трилиона юана и формира над 44% от общия обем на сектора.

Особено голям ръст има при културните и развлекателните услуги, както и при приходите от използване на интелектуална собственост. В същото време вносът на транспортни услуги се увеличава с близо 25%, което е най-високият темп сред основните категории услуги.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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