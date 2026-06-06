Милен Велчев: Най-лесно е да вдигнем данъците, но тогава България ще попадне в икономическото блато

Най-лесно е да вдигнем данъците. Но по този начин България ще попадне в икономическото блато, в което се намират много от основните ни търговски партньори в Западна Европа. Това каза в предаването „Тази събота" по бТВ финансистът и бивш министър на финансите Милен Велчев.

Властта обяви, че тя е тази, която "ще трябва да изпие горчивата чаша" заради финансовото състояние на държавата. Опозицията призова да се спре с паниката и "който не може, да си тръгва и да даде на някой, който може".

„Положението с парите в държавата е достатъчно лошо. Не е катастрофално, но налага много от мерките, към които реферира вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Но не чуваме достатъчно конкретика. Надявам се да я чуем в следващия един месец", обясни Велчев.

По думите му замразяване и махане на механизмите не означава едно и също нещо. „Защото по дефиниция, ако продължат да съществуват тези автоматични механизми, това означава, че спиралата ще продължи да се развърта и доходите ще продължат евентуално да нарастват по-бързо, отколкото диктува разумът. Така че със сигурност можем да приветстваме заявката за премахване на тези механизми".

„Премахването им не означава автоматично замразяване на доходите, защото остава възможността за преценка от страна на правителството кои доходи и с колко е редно всяка година да се повишават", коментира Велчев.

Според финансиста мерки за спестяване на разходи със сигурност се налагат. „Проблемите в бюджета, които са наистина дълбоки, не са създадени от недостатъчно приходи и не идват от прекалено ниски данъци. Със същите данъци и с подобна събираемост държавата успяваше да живее сравнително комфортно преди 20 или 25 години и не само да не надвишава 3% дефицит, а напротив – да генерира балансиран бюджет и излишък".

„При същите данъци и при същите приходи проблемът е в разходите. За последните години, особено през последните 5, много от доходите в бюджетната сфера нараснаха толкова несъразмерно, че изпревариха с големи темпове ръста на икономиката", коментира той.

Според него не бива да се вслушваме безкритично във всяко нещо, което ни завещават нашите партньори от Европейската комисия. В това число и прогресивното данъчно облагане.

„Най-лесно е, на пръв поглед, да се вдигат данъците. Последиците обаче ще са такива, каквито наблюдаваме в Западна Европа - липса на растеж, липса на динамика.

България на този фон се развива добре икономически и расте всяка година по-бързо от Западна Европа. Ние не искаме този, макар и не много висок ръст, да намалее още повече и да попаднем в икономическото блато, в което са много от нашите основни търговски партньори", посочи Велчев.

Велчев коментира, че и в Европейската комисия, макар че не са избрани от избирателите, понякога обичат да се държат като политици. „И те искат да бъдат популярни. Няма да кажат конкретно: „Намалете COVID добавките" или „Намалете администрацията с 10%", което би трябвало да се направи. По-лесно е да кажат: „Дайте да обложим още повече тези, които и без това плащат данъци".

„Вероятно Европейската комисия наистина няма много пълен поглед върху състоянието на финансите. В самото им становище се подчертава, че не са били информирани за всичко, което става в публичния сектор. И с не дотам перфектната информация са стигнали до изчисление, че бюджетът ще завърши на около минус 4% дефицит", обясни той.

„По-скоро бих повярвал на нашето правителство, но подозирам, че истината, ако не е по средата, е някъде между минус 4% и 7,4%. Може би по-близо до прогнозите на министъра на финансите", допълни Велчев.