Затварянето на Ормузкия проток, важен канал за световния износ на петрол и природен газ, е опит да се промени регулирането на световния енергиен пазар в интерес на Съединените щати, заяви Игор Сечин, шеф на най-големия руски производител на петрол "Роснефт", предаде Ройтерс.

В изказване на Международния икономически форум в Санкт Петербург Сечин, дългогодишен съюзник на президента Владимир Путин, заяви, че групата ОПЕК+ на водещите производители на петрол е загубила част от потенциала си с оттеглянето на Обединените арабски емирства от алианса, предаде БТА.

Сечин също така обърна внимание на това, че през последните 11 години глобалните военни разходи непрекъснато нарастват, докато инвестициите в промишленото производство и енергетиката спадат, предаде ТАСС.

"Разходите за отбрана на САЩ, които днес съставляват една трета от световните разходи, са се увеличили с 50% през последните десет години и миналата година достигнаха почти 1 трилион долара. До 2027 г. разходите трябва да се увеличат с още 50%", отбеляза Сечин.

Разходите на европейските членове на НАТО нарастват с най-високи темпове от 1953 г. насам, само през миналата година те са се увеличили с почти една четвърт и са надхвърлили 0,5 трилиона долара. Като цяло, глобалните военни разходи непрекъснато нарастват през последните 11 години.

Според Сечин в Европа особено се откроява Германия, чиито военни разходи за последните три години са се удвоили.

Глобалната милитаризация се осъществява за сметка на съкращаване на инвестициите в промишленото производство, подчерта Сечин. Недофинансирането на добива и преработката на изкопаеми горива е част от тази тенденция, която беше подсилена от илюзиите за ускорен енергиен преход и игнорирането на въпросите за енергийната сигурност. По оценка на Международната енергийна агенция, през последните 10 години инвестициите в изкопаеми горива са намалели с повече от 20%. По-голямата част от това намаление се пада на петролния сектор, където капиталовите разходи са спаднали с 35%.

Шефът на "Роснефт" също така отбеляза в речта си, че експлозивният ръст на капитализацията на технологичните компании води до най-големия "балон" на финансовия пазар от времето на железопътния бум в САЩ през XIX век. Американските фондове BlackRock, Vanguard и State Street разчитат да се превърнат в бенефициенти на кризата.

Докладът на Сечин беше кръстен "Началото на края или краят на началото: какво остана на дъното на кутията на Пандора?"

"На американския фондов пазар през последните десет години делът на десетте най-големи технологични компании се утрои, надхвърляйки 40%. Като се има предвид очакваното излизане на борсата на такива гиганти като SpaceX, OpenAI и Anthropic, с обща оценка от няколко трилиона долара, този показател ще се доближи до 50%. Очевидно светът е на прага на най-големия в историята балон на финансовия пазар от времето на железопътния бум в САЩ през XIX век", каза Сечин.