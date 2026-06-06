Биткойнът се срина

Цената на биткойна падна под 60 000 долара, достигайки най-ниското си ниво от октомври 2024 г. насам. Криптовалутата отчете спад от около 6% за денонощие до приблизително 59 770 долара, съобщава АФП. За последните четири дни общият спад надхвърля 18%, а през последните 24 часа са били продадени биткойни на стойност над 1 милиард долара.

Понижението идва след период на силен ръст, предизвикан от политическите събития в САЩ. Победата на Доналд Тръмп на президентските избори през ноември 2024 г. – лидер, известен с подкрепата си към криптовалутите – доведе до рязък скок в цената на биткойна, който достигна близо 110 000 долара.Спадът на биткойна се дължи на комбинация от фактори, сред които и корпоративни продажби на криптовалута, посочва Ема Бернау, консултант в Eurosagency.

Сред ключовите събития е изненадваща продажба от страна на Strategy – един от най-големите корпоративни притежатели на биткойн. Компанията е продала 32 биткойна на стойност около 2,5 млн. долара от своите резерви, което представлява първата подобна сделка от няколко години насам.

„Макар сумата да е сравнително малка, символиката е значима. Пазарът дълго време приемаше, че Strategy няма да продава своите биткойни и ще продължи да ги акумулира независимо от пазарните условия", коментира Бернау.

По думите ѝ дългосрочните инвеститори биха могли да разглеждат настоящия спад като възможност за покупка. Тя отбелязва и потенциални позитивни фактори за сектора, включително напредък в законодателството в САЩ, насочено към по-ясна регулация и подкрепа на криптоиндустрията, съобщава Агенция Франс Прес.